Итак, президентские выборы 1 ноября состоялись. Факт этот неоспорим, поскольку явка составила 42,76% от общего числа избирателей при необходимом минимуме в 33,33%, а на 6 утра 2 ноября ЦИК обработал 99,49% бюллетеней проголосовавших граждан и оставшиеся 0,51% не могут существенно повлиять на окончательные результаты. Из 2143 протоколов на это время проверено 2132. Лидеры избирательной гонки Игорь Додон (32.77%, 439632 голоса) и Майя Санду (35.91%, 481777 голосов) вышли во второй тур, который должен пройти 15 ноября.

Мизерная разница в 42,1 тыс. голосов, поданных за победителей 1-го тура, ясно указывает, что борьба во втором туре предстоит нешуточная. Штабам кандидатов в эту ночь было не до отдыха, поскольку от того, какие из ошибок им удастся избежать в оставшиеся 12 дней до дня тишины 14 ноября, зависит, как Молдова будет развиваться дальше.

Разумеется, очень важно будет понять, в каких районах и почему кандидат выиграл состязание или проиграл. Не менее интересным будет и то, к кому перейдут голоса проигравших участников выборов, которые распределились так: Ренато Усатый- 16.98% (226104), Виалетта Иванов – 6.57% (87439), Андрей Нэстасе- 3.25% (43324), Октавиан Цыку – 2.01% (26786), Тудор Делиу – 1.38% (18424), Дорин Киртоакэ – 1.19% (15847).

По данным ЦИК, в Кишиневе сторонников Санду оказалось на 11% больше, чем у Додона.

Однако во многих очень важных регионах Молдовы Игорь Додон одержал победу, причем в большинстве из них – подавляющую.

Это районы: Бричаны – 53.41%, Единцы – 49.48%, Окница – 64.27%, Дондюшаны – 50.27%, Сороки – 42.39%, Рышканы – 42.24%, Глодяны – 35.78%, Флорешты- 38.08%, Шолданешты – 35.50%, Резина – 31.95%, Унгены – 33.83%, АТО Гагаузия – 84.35%, Тараклия – 77.29%, Кагул – 38.17%, Каушаны – 34.92%.

Можно ли этот успех закрепить и усилить во всех остальных районах, включая столицу? Нет ни малейших сомнений, что сильной и организованной команде действующего президента эта задача по силам. Социалисты, активно поддержавшие Игоря Додона, неоднократно это доказывали. Так будет, скорее всего, и на этот раз.