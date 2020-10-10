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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Qween с Адамом Ламбертом завоевали первую строчку чартов

10 октября
22:31 2020
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Впервые с 1995 года легендарная рок-группа Qween вернула себе первое место в чартах, сообщает ВВС.

Концертный альбом Qween «Live Around the World» отвоевал вершину ТОПа у k-pop группы Blackpink и бывшей участницы Spice Girls Мелани Си. Для рок-группы лидирующая строка чартов стала юбилейной – 10-й по счету за историю их существования, и первой для певца Адама Ламберта, присоединившегося к группе в 2011 году. С тех пор они выступают под названием «Qween + Adam Lambert». Альбом «Live Around the World» стал восьмым концертным альбомом для Qween и первым с момента смерти солиста Фредди Меркьюри в 1991 году.

«Live Around the World» был выпущен в качестве благодарности преданным фанатам, которые поддержали группу, после вынужденного переноса тура 2020, связанного с пандемией. На альбоме можно услышать записи с живых выступлений таких бессмертных хитов, как Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We Will Rock You, We Are The Champions.

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