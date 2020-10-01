Под руководством правых политиков в Молдове закрыли школы и больницы, а теперь могут построить центр беженцев для мигрантов. Об этом заявил депутат-социалист Богдан Цырдя, комментируя расследования британских СМИ.

«Это пишет авторитетное британское издание The Guardian. Министерство иностранных дел Великобритании ищет территории, подходящие для размещения нелегальных беженцев за пределами своей страны. Среди стран-кандидатов на размещение центров для беженцев — Молдова, Марокко и Папуа-Новая Гвинея. Так же рассматривается вариант размещения беженцев на плавучих островах в море. Мда… Только этого нам не хватало! Что тут скажешь?

Помните историю про 30 000 сирийцев? Санду 4 года выла, что это фейк.

А сейчас что молчит? Может подаст в суд на The Guardian?

Кстати, Майя Григорьевна!

В случае прихода к власти, вы гей-парады будете проводить 3 раза в квартал. Это мы поняли.

А как насчет строительства центра для мигрантов?» – поинтересовался Цырдя.