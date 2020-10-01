В последние несколько дней европейские структуры изменили на молдавских выборах свою позицию: от «наблюдателя» до активного «игрока». Мы стали свидетелями как разными способами молдавскому обществу отправляются «послания», связанные с выборами президента.

В частности, межгосударственный телеканал Евроньюс презентовал одного из претендентов — Майю Санду, представив в ее в самом лучшем свете. Высокопоставленные чиновники адресовали правительству РМ письмо, в котором ясно говорят, что в настоящее время “доверие к Молдове находится под угрозой”. Также посольства 19 европейских государств направили коллективное обращение, в котором призвали молдавские власти провести выборы, «заслуживающие доверие». У этих действий существует явный подтекст, и он представляется важным для понимания.

«Письмо двух»

Несмотря на то, что письмо двух высокопоставленных чиновников, генерального директора Главного управления Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Кристиан Даниэльссон и генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид, было написано немного ранее, «выстрелило» оно в нужный момент – когда в выборах начался главный этап. В своем письме высокопоставленные чиновники выразили глубокую обеспокоенность происходящим в банковском секторе нашей страны и судьбой иностранных инвесторов. Они потребовали «соблюдения обязательств перед международными партнерами и верховенства закона». По мнению авторов документа, последние события в отрасли ставят «под угрозу результаты реформ и стабильность банковского сектора в Молдове».

Плахотнюк подложил инвесторам «свинью»?

Что же так взволновало брюссельских чиновников? Действия генеральной прокуратуры в связи с расследованием пресловутой «кражи века». Несколько месяцев назад по запросу Антикоррупционной прокуратуры суд наложил арест на имущество Victoriabank, включая пакет государственных ценных бумаг, принадлежащих Victoriabank на 1,85 млрд. леев. Почему? Более пяти лет прошло, как Victoriabank одолжил деньги у Banca de Economii (ныне ликвидированного), выдал их в виде кредитов нужным людям, которые купили на эти средства пакет акций Victoriabank у прежних собственников. Полученный у Banca de Economii займ Victoriabank не вернул. Но деньги-то были государственными. И вот сейчас государство установило, что уведенные мошенниками средства можно вернуть, наложив арест на имущество Victoriabank.

Но пока прокуратура вела следствие, у банка сменились владельцы, и возникла проблема. Подконтрольное Владу Плахотнюку финансовое учреждение, замешанное в мошенничестве, в рамках договоренностей с МВФ было продано иностранным инвесторам. Переговоры велись осенью 2017 года, а сделка окончательно была оформлена в январе 2018 года. Banca Transilvania и ЕБРР приобрели крупный пакет акций Victoriabank и стали его мажоритарными владельцами.

Все происходило по договоренности с МВФ

Конечно же, возникает вопрос: знали ли иностранные инвесторы и МВФ, что активы не являются абсолютно чистыми? Безусловно. Все это делалось в рамках программы оздоровления банковского сектора страны после кражи века, и все шаги государства и НБМ согласовывались с международными партнерами. Решение об «оздоровлении» сектора было принято одновременно со схемой погашения гарантий государства НБМ. Суть данной схемы всем известна – украденные миллиарды должны вернуть граждане Молдовы. Она является составной частью договоренностей Молдовы с МВФ. И момент, когда совершались действия правительством, его глава Павел Филип (представляющий тогда олигарха Влада Плахотнюка), объявил, что это именно МВФ обусловливает предоставление нового кредита принятием законодательных поправок, перекладывающих украденный миллиард на плечи граждан. Более того, МВФ указал в какой форме все должно происходить. Решение нужно было принимать не на заседании парламента. Вместо этого правительство должно взять на себя ответственность перед парламентом за пакет законов, предусматривающих, что похищенные миллиарды будут выплачивать граждане.

«Слепые котята»

Что предусматривала процедура оздоровления банковской системы Молдовы? Все очень просто: молдавские банки по определенным процедурам купят западные инвесторы. В том, что это действительно так, может убедиться любой. МВФ открыл свои архивы и мы, например, можем ознакомиться с пояснительной запиской правительства Майи Санду 2019 года. В документе молдавский кабмин с нескрываемой радостью рапортует международной организации, что «передача прав собственности (иностранным инвесторам) в трех системных банках практически завершена».

А что же сами иностранные инвесторы? Получается, что они, почти как слепые котята, ничего не видели? Не знали, что покупают ворованное? Нет, конечно, ЕБРР, как акционер, владел полной информацией о ситуации в Victoriabank. А перед покупкой в январе 2018 года, становясь мажоритарным владельцем, несомненно, провел детальный и качественный аудит финансовой организации. Международные структуры подобного уровня иначе просто не могут поступить.

Политический подтекст «письма двух»

Вся эта ситуация является очень занимательной. Сегодня Генпрокуратура Молдовы называет Плахотнюка главным выгодополучателем и обвиняемым в «краже века», но именно с ним и его представителем, главой правительства Павлом Филипом, МВФ и «западные инвесторы» вели переговоры о передаче крупнейших банков Молдовы иностранцам. Эти обязательства перед МВФ подтвердило правительство Майи Санду. И вот сейчас возникла критическая ситуация: генпрокуратура решила украденные активы Victoriabank вернуть государству. Но именно это и вызвало беспокойство еврочиновников ( вслед за МВФ и ЕБРР). И они прибегли в канун выборов к запугиванию правительства Иона Кику, утверждая в своем письме, что “доверие к Молдове находится под угрозой”.

Еврочиновники дали понять молдавскому обществу, что в случае, если кишиневская власть будет продолжать в том же духе, то в банковской системе страны могут возникнуть проблемы и, разумеется, отношения с Брюсселем будут серьезно испорчены. В ответе на это письмо, Ион Кику заявил, что интересы иностранных инвесторов будут защищены молдавским государством, но «генеральная прокуратура полна решимости расследовать банковское мошенничество, правительство поддерживает эти усилия и не допускает никакого вмешательства в этот процесс».

Какой же вывод из всей этой истории должен сделать молдавский избиратель? Брюссель не доверяет правительству Иона Кику и тому, что делает генпрокуратура, нарушаются прошлые договоренности (с Плахотнюком), и это подрывает «доверие к Молдове». МВФ и Брюссель нуждаются в ином партнере, который бы следовал ранее взятым обязательствам. И ясно, что таким партнером должна быть Майя Санду. В 2019 году она подтвердила все обязательства правительства Плахотнюка-Филипа по передаче банковской системы Молдовы иностранцам. Вот такой политический подтекст у, казалось бы, далекого от предвыборной тематики письма важных брюссельских сановников правительству Иона Кику.

Появляется «письмо 19»

Не меньший интерес представляет и письмо 19 посольств стран ЕС, появившееся также 30 сентября. Несомненно, его можно считать ответом на открытое обращение «группы пяти», в котором кандидаты в президенты предупреждают международную общественность о «фальсификации выборов Додоном и ПСРМ».

Правда, уже после публикации «письма пяти» один из политиков Тудор Делиу, вероятно понимая, что его просто использовали, заявил, что он «не согласен с криками о том, что выборы уже сфальсифицированы». По его более зрелому мнению, «некоторые конкуренты на выборах делают это преднамеренно, чтобы оправдать свое поражение».

Однако процесс пошел, и мы увидели обращение к властям Молдовы и гражданам дипломатических миссий стран ЕС. Ранее, напомним, что и посол США в Молдове Дерек Хоган также призывал молдавские власти провести «справедливые выборы» и объяснил, что он имеет в виду.

Отголоски жалоб лидера ПДС

Что обращает на себя внимание в «письме 19»? Дипмиссии призвали власти РМ «в полной мере и без дальнейших промедлений выполнить рекомендации Венецианской комиссии и заключительных докладов ОБСЕ/БДИПЧ, среди прочего, гарантировать прозрачность финансирования партий и кампаний». Также президентские выборы должны быть «свободны от вопиющих практик прошлого, таких как подкуп голосов, злоупотребление административным ресурсом, давление на местных лидеров и государственных служащих». У всех кандидатов должны быть «равные условия», «начиная с регистрации, государственного финансирования и заканчивая равным доступом к средствам массовой информации со справедливой и непредвзятой презентацией».

В письме явно слышны отголоски жалоб дипломатам и в структуры ЕС одного из кандидатов – Майи Санду. Как известно, главный лейтмотив ее многочисленных заявлений – проблемы с финансированием, фальсификации, использование админресурса и все остальное по списку, изложенному в «письме 19».

Все равно найдется 1001 причина

Несомненно, данное письмо дипломатов властям в Кишиневе — серьезное предупреждение в свете тех действий, которые предприняты странами ЕС и Брюсселем в отношении Белоруссии. Если Запад сочтет выборы в Молдове несправедливыми, «сфальсифицированными» (что в случае Белоруссии так и не было доказано), то «победителя» ждет та же участь. Будет сформировано правительство в изгнании, последуют санкции. Президент не будет признан ЕС, он станет изгоем.

Следует ли властям в Кишиневе отнестись к данному предупреждению серьезно? Безусловно. Более того, есть ощущение, что как бы не старался угодить требованиям Запада пророссийский кандидат (Игорь Додон), все равно найдется 1001 причина, чтобы назвать выборы «не справедливыми и не отвечающими высоким нормам европейской демократии». Однако если будут выявлены те же самые нарушения, но при этом победителем станет проевропейский кандидат, то обнаруженные недостатки окажутся серьезными, но не способными повлиять на конечный результат.

Отмена выборов из-за пандемии – «пожарный случай»?

В письме обращает на себя внимание еще один важный момент. В обращении говорится, что «Особенно важно обеспечить безопасность избирателей и наблюдателей в связи с пандемией коронавируса путем принятия соответствующих мер по смягчению ее последствий». Как известно, Молдова – лидер по числу зараженных на континенте. И 30 сентября был зарегистрирован очередной антирекорд – выявлено более 1000 инфицированных.

Вероятно, неслучайно в общественный дискурс продвигается тема отмены выборов из-за пандемии. Ранее об этом высказались некоторые молдавские эксперты. Накануне, о возможности отмены выборов говорил кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу. «Я не против переноса президентских выборов. Здоровье должно быть на первом месте. Нам нужно исходить из реальной ситуации. Вспомним, что произошло в Хынчештах, когда после выборов несколько сел оказались на карантине», — сказал представитель либерал-демократов.

В тот же день с обвинением властей в бездействии и в алармистском духе выступила на специальной пресс-конференции Майя Санду. Она заявила, что «Правительство Додона уже давно ничего не предпринимает для борьбы с пандемией. Положение дел становится все хуже и хуже…».

Все эти выступления и акцент в письме дипломатов наталкивает на мысль, что отмена выборов из-за неспособности властей «обеспечить безопасность избирателей и наблюдателей в связи с пандемией коронавируса» — один из запасных вариантов, который может быть использован, в случае, если станет понятно, что у проевропейского кандидата нет шансов на победу. В такой ситуации проведение выборов выгодно властям, но нежелательно для оппонентов кандидата власти. Сломать планы социалистов и создать в стране непредсказуемую, напряженную ситуацию, на грани хаоса, — все это также может быть планом определенных сил, действующих за спиной Запада.

ЕС подкатывает к месту боев «тяжелые орудия»

Конечно же, самым ясным посланием молдавской публике от ЕС следует считать пропагандистский материал Евроньюс, в котором Майя Санду предстает безусловным фаворитом Брюсселя, реформатором, борцом с коррупцией и «последней надеждой» молдаван на создание «свободной и процветающей европейской страны» в объятиях НАТО. А ее главный конкурент – Игорь Додон «беззастенчиво пророссийски настроен и изо всех сил старается наладить отношения с Владимиром Путиным».

Лидер ПДС предстает в образе человека, у которого очень хорошие связи с Брюсселем, а бывший высокий руководитель ЕС Дональд Туск прямо поддерживает Майю Санду, потому что она «быстрее всех может привести Молдову к успеху», утверждается в телевизионной агитке Евроньюс.

С другой стороны, Игорь Додон представлен «одним среди очень немногих лидеров, которые поздравили Александра Лукашенко с успехом на недавних выборах, которые, как многие полагают, были сфальсифицированы». И поэтому Евроньюс устами Майи Санду предупреждает, что «Беларусь должна быть предупреждением для Молдовы».

Нетрудно понять, что с помощью агитационного материала ЕС доносит до нас ясное послание: есть правильный кандидат и неправильный. Один приветствует экспансию ЕС на Восток, а другой ищет расположения России, государства, против которого и нацелена политика «Восточного партнерства». И с этим государством идет гибридная война за территории таких стран как Украина, Грузия, Армения, Белоруссия и, безусловно, Молдова.

Таким образом, мы видим, что Европейский Союз на молдавском фронте перешел к активным действиям. Он не допустит, чтобы пророссийский кандидат еще 4 года занимал президентский пост, и поэтому подкатывает к месту боев свои «тяжелые орудия».

mejdurecie.md