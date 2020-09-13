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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусские хакеры планируют уничтожить банковскую систему страны

Белорусские хакеры планируют уничтожить банковскую систему страны
13 сентября
19:46 2020
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Белорусские хакеры угрожают президенту Александру Лукашенко обрушением банковской системы страны, сообщает портал Лента.

В своем Telegram-канале белорусское объединение ИТ-разработчиков и хакеров уведомило президента Лукашенко, что, если к 13-ому сентября не прекратятся задержания мирно протестующих, они обрушат сначала налоговую систему республики, после электричество и банковскую систему. Также в сообщении хакеры угрожают блокировкой счетов ближайшего окружения Лукашенко и требуют от президента публичных извинений перед белорусским народом. Протесты в Белоруссии продолжаются уже более месяца.

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