Белорусские хакеры угрожают президенту Александру Лукашенко обрушением банковской системы страны, сообщает портал Лента.

В своем Telegram-канале белорусское объединение ИТ-разработчиков и хакеров уведомило президента Лукашенко, что, если к 13-ому сентября не прекратятся задержания мирно протестующих, они обрушат сначала налоговую систему республики, после электричество и банковскую систему. Также в сообщении хакеры угрожают блокировкой счетов ближайшего окружения Лукашенко и требуют от президента публичных извинений перед белорусским народом. Протесты в Белоруссии продолжаются уже более месяца.

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