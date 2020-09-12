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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые США объяснили загадку происхождения каменных лесов

Ученые США объяснили загадку происхождения каменных лесов
12 сентября
19:26 2020
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Помогли сделать открытие обыкновенные леденцы

Горные массивы с острыми вершинами называют каменными лесами. Ученые из Нью-Йоркского университета сумели объяснить, почему вершины приобретают именно такую форму, с помощью обыкновенных леденцов.

Исследователи поместили леденец цилиндрической формы с вершиной в виде купола в воду в стоячем положении. Через некоторое время конфета начала растворяться, при этом вершина ее утончалась, а вода за счет выделившегося в нее сахара стала тяжелее и осела на дно сосуда. В результате леденец стал напоминать острие, толщина которого была в десять раз меньше, чем человеческий волос.

Каменные леса образуются из гор, состоящих из известняковых пород, а они, как известно, мягкие и хорошо поддаются воздействию воды. За много веков с вершинами произошло то же, что и с леденцом в эксперименте ученых, да и ветер помог, сообщает «Live Science».     

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