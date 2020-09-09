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Газета "Кишиневские новости"

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Минздрав закупит 100 тысяч тестов для выявления коронавируса

09 сентября
16:36 2020
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В рамках проекта Всемирного банка «Срочный ответ на COVID-19 В Молдове” больницы страны оборудованы средствами защиты для медиков, оксиметрами и многофункциональными медицинскими кроватями. А лаборатории Национального агентства общественного здоровья были обеспечены реагентами, расходными материалами и 100 тыс. тестов для выявления инфекции COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.  

Предстоит также закупить ещё партию из 100 тысяч тестов, 8 реанимобилей, аппараты ИВЛ, мобильные рентгенографические аппараты, электрокардиографы и расходные материалы для лабораторной диагностики COVID-19.

Министр сообщила, что оборудование распределяется исходя из потребностей и профиля медучреждений, подчеркнув важность транспарентного проведения закупок.

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