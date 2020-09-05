Районном центре Слободзея, в рамках программы доступного жилья, сдан очередной многоквартирный дом, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Новоселов лично поздравил глава региона Вадим Красносельский. По его словам в ходе реализации проекта уже сдано около шести ста квартир в Тирасполе и Бендерах. На следующий год еще семь долгостроев будет доведено до уровня жилого кооператива. «В перспективе обязательно заработает и программа обеспечения бюджетников заветными квадратными метрами за счет выкупа вторичного жилья. Реализация идеи приостановлена в связи с пандемией, но мы к ней обязательно вернемся», – заверил слушателей Красносельский. Среди тех, кто получил ключи от квартир, в свое жилье вселились и двое сирот.

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