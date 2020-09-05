Министерство здравоохранения левобережья Днестра бьет тревогу, Бендерский инфекционный госпиталь, где лечат больных COVID-19 – переполнен, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Пока принято решение перенаправлять больных из города Бендеры в Тираспольскую клиническую больницу. Минздрав предлагает властям госпитализировать только тех, у кого наблюдаются симптомы болезни. Бессимптомные должны находиться на самоизоляции до тех пор, пока не будут получены результаты взятых на COVID-19 анализов. В Минздраве полагают, что таким образом хоть как-то смогут разгрузить больницы.

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