Президент Молдовы рассказал, какие темы обсуждались на заседании правящей коалиции на этой неделе

На заседании правящей коалиции, которая состоялась во вторник, 1 сентября, в повестке числились несколько социальных и экономических вопросов. В то же время обсуждалась судьба правящей коалиции ПСРМ-ДПМ, которая насчитывает 48 депутатов. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе очередного выпуска передачи «Президент отвечает». Главе государства задали вопрос: выполнит ли ПСРМ обязательство о предоставлении демократам должности премьера или спикера парламента.

«Когда создавалась коалиция было 36 социалистов и около 26 демократов, теперь 37 социалистов и 11 демократов. Вопрос – что делаем дальше с этой коалицией. Мы наши обязательства всегда выполняем, но как голосовать за премьера или спикера, если у нас только 48 мандатов. По этой причине необходимо распустить парламент. Но я думаю, что развязка наступит в ближайшие недели, когда начнутся заседания парламента, и мы посмотрим, как голосуют за пакет законопроектов, предложенных правительством», – ответил глава государства.

На будущей неделе парламент проведет первое заседание осенней сессии. В повестке дня несколько важных проектов, среди которых принятие мер по поддержке сельхозпроизводителей, пострадавших из-за засухи.

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