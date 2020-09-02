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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Гарри и Меган будут делать детские шоу для Netflix

Гарри и Меган будут делать детские шоу для Netflix
02 сентября
21:31 2020
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Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган подписали контракт со стриминговой платформой Netflix, передает ВВС.

Принц Гарри заявил, что, в первую очередь, они с женой ставят перед собой задачу создания информативного контента, который будет давать зрителям надежду. О надежде какого рода идет речь, в заявлении не уточнялось. Молодые родители планируют работать над семейными программами. В рассчитанный на несколько лет контракт между королевской парочкой и Netflix входит создание и участие в документальных фильмах, художественных кинолентах, шоу и детских передачах.

По заявлению генерального директора сервиса Netflix Теда Сарандоса, он невероятно горд, что Гарри и Меган присоединятся к их креативной семье.

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