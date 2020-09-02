Индия заблокировала на своей территории еще 118 приложений от китайских производителей, передает ВВС.

Атмосфера между правительствами Индии и Китая продолжает активно накаляться. В новый расширенный список приложений, запрещенных к использованию на территории Индии, попали продукты крупного китайского холдинга Tencent, в частности мобильная версия популярной онлайн-игры в жанре королевской битвы PUBG и мессенджер WeChat Work. В предшествовавший список попали 59 приложений, включая, запрещенный теперь на территории США TikTok.

Министерство ИТ Индии заявило, что было вынуждено принять меры, после множества жалоб о похищении приложениями личной информации, полученных из «различных источников». Блокировка приложений последовала за обострением пограничного конфликта Индии и Китая в Гималаях.

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