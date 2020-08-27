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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Для развития страны нам нужен диалог и стабильность

Додон: Для развития страны нам нужен диалог и стабильность
27 августа
16:41 2020
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Говоря о будущем Молдовы, президент в речи, посвященной празднованию 29-й годовщины независимости, сказал, что для развития страны нужен диалог, стабильность, мудрость и понимание со стороны политического класса, больше социальной сплоченности и участия гражданского общества.

«Нам нужны профессионалы на государственных должностях. Нам нужны новые проекты по возрождению промышленности, сельского хозяйства и модернизации страны», – добавил он. Глава государства отметил и тот факт, что в нынешнем особенно сложном году страна продемонстрировала наличие потенциала для преодоления подобных кризисов.

«Как президент я уверен, что Молдова способна не только восстановить свой экономический потенциал, но и развиваться высокими темпами во благо всего молдавского народа», – выразил уверенность Игорь Додон.

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