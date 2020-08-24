До первого октября граждане Молдовы могут попасть в Израиль, только получив на то специальное разрешение, сообщает посольство этой страны в Кишиневе.

Для того чтобы отправиться в Землю обетованную, нужен серьезный мотив, необходимо будет заполнить бланк прошения на въезд, распечатать полученное разрешение и хранить его до прилета в аэропорт имени Бен-Гуриона. В любом случае по прибытии в Израиль надо еще пройти двухнедельный карантин.

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