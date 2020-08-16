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Газета "Кишиневские новости"

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В Великобритании таблетки экстази делали в виде головы Трампа

В Великобритании таблетки экстази делали в виде головы Трампа
16 августа
13:01 2020
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Наркоторговцы всеми силами стараются сделать свой товар еще привлекательнее

В британском графстве Бедфордшир в руки правоохранителей попался наркоторговец с товаром необычного вида. Таблетки экстази были сделаны в форме… головы президента США Дональда Трампа.

Представитель полиции отметил, что наркоторговцы идут на всевозможные ухищрения, чтобы повысить привлекательность своего товара. Сотрудникам правоохранительных органов уже попадались наркотические таблетки в виде различных предметов поп-культуры. А теперь производители, как видно, переключились на политиков.

Экспертиза показала, что в «голове Трампа» содержится столь высокая доза наркотического вещества, что тот, кто употребит такую таблетку, может получить серьезный вред здоровью, сообщает РИА «Новости».

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