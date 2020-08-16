В Великобритании таблетки экстази делали в виде головы Трампа
Наркоторговцы всеми силами стараются сделать свой товар еще привлекательнее
В британском графстве Бедфордшир в руки правоохранителей попался наркоторговец с товаром необычного вида. Таблетки экстази были сделаны в форме… головы президента США Дональда Трампа.
Представитель полиции отметил, что наркоторговцы идут на всевозможные ухищрения, чтобы повысить привлекательность своего товара. Сотрудникам правоохранительных органов уже попадались наркотические таблетки в виде различных предметов поп-культуры. А теперь производители, как видно, переключились на политиков.
Экспертиза показала, что в «голове Трампа» содержится столь высокая доза наркотического вещества, что тот, кто употребит такую таблетку, может получить серьезный вред здоровью, сообщает РИА «Новости».
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