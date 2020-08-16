Луна в знаке Рак. День неторопливый и стабильный

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 16 августа?

День неторопливый и стабильный. Из-за излишней эмоциональности лучше всего будет выбрать себе занятие по душе, которое не будет вызывать негатива и раздражения. Благоприятен день для неспешных домашних дел по хозяйству, для прогулок на природе, для путешествий и посадки растений. Можно вернуться к вопросам, которые остались нерешенными – есть шанс их закрыть. Что касается операций с деньгами – будьте осторожны: отданное в долг скоро не вернется. Проведите воскресенье с близкими и помните о повышенной эмоциональности – будьте тактичны и терпеливы.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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