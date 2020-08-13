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Газета "Кишиневские новости"

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Газ теперь в Молдову может поступать и с Запада

13 августа
18:01 2020
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На заседании правительства премьер-министр Ион Кику заявил, что завершение строительства газопровода из Румынии, по маршруту Яссы-Унгены-Кишинев, создает реальную альтернативу в поставках голубого топлива, сообщает Инфотаг.

Премьер поблагодарил народ и правительство соседнего государства за инвестиции в построенный объект. «К сожалению, в последние 10-15 лет были случаи, когда энергетическая безопасность РМ подвергалась серьезным рискам, поэтому газопровод в будущем может послужить решением в сложных ситуациях, когда на традиционных путях поставок случаются проблемы», – заметил Кику. Он намерен 27 августа, в День независимости, вместе с румынским премьером Людовиком Орбаном присутствовать на церемонии введения в эксплуатацию газопровода, общая длина которого 163 километра.

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