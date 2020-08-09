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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 10 августа

Что нам готовит день грядущий – 10 августа
09 августа
21:21 2020
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Луна в Овне. День хорош для решения имущественных вопросов

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 10 августа?

День непростой. С одной стороны, это день, когда еще очень активна психическая энергия и, соответственно, не стабилен эмоциональный фон, а с другой – Луна, пусть и убывающая, но в Тельце – знаке настойчивом и стабильном. Эта картина очень благоприятна для финансовых транзакций, операций и сделок. День хорош для решения имущественных вопросов, в том числе вопросов купли/продажи недвижимости. Несмотря на начало рабочей недели, лень и желание расслабиться будут очень сильно одолевать вас. Смена состояний, настроений будет свойственна этому дню, потому мелкие удачи и неудачи тонко переплетены и будут сменять друг друга в течение дня. Попробуйте заняться саморазвитием – это пойдет на пользу.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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