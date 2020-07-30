Сотрудник телеканала TV8 является автором фальшивых новостей, которые пользуются вирусной популярностью в интернете. Журналисты «RISE Moldova» выяснили как появляются «fake news» о COVID-19 или о молдавских политиках, а также идентифицировали их автора.

«Из истории домена breackingnews.xyz (портал фальшивых новостей) выясняется, что при создании сайта использовался адрес uilenrok8@mail.ru, то есть тот же, что и у «Jurnal-stiri.site» и «actual-news.site» (другие два портала лживых новостей). Имя человека, который регистрировал портал – Корнелиу Абабий, молодой человек из Молдовы, теневой администратор множества фейковых порталов. В настоящее время Абабий работает монтажером в телекомпании TV8. Фактически, если написать наоборот адрес uilenrok8@mail.ru, тогда получим – 8korneliu. Цифра 8 совпадает с днем рождения Корнелиу Абабий, а „korneliu” – это имя Абабия ”, – сообщают авторы расследования.

Читайте также: Самые благоприятные дни августа 2020 года

Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака