По предложению депутатов ПСРМ, пенсии работающих пенсионеров будут пересчитываться дважды в год вместо одного, как это было до 2020 г. Депутат ПСРМ Алла Дарованная, представлявшая сегодня отчет о проектах, проголосованных по предложению депутатов-социалистов, заявила, что пенсии 3,2 тыс. получателей были перерасчитаны с 1 января 2020 года. Таким образом, теперь размер пенсии для этой группы получателей превышает 4 тыс. леев.

С 1 июля право на перерасчет получают лица, чей стаж социальных выплат превышает 10 лет после достижения пенсионного возраста. Таким образом, для 14 тыс. работающих пенсионеров средний размер пенсии составит 5011 леев или на 2428 леев больше, чем до перерасчета.

В то же время, чтобы снизить наплыв людей и избежать очереди, было изменено законодательство. Теперь подавать заявление о перерасчете пенсии можно в онлайн – режиме.

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