Звезды расскажут, кого ждут перемены к лучшему уже совсем скоро

Креативные Близнецы

Хорошо знакомое представителям этого знака состояние: проблем навалилось столько, что конца и края им не видно, а краски окружающего мира изрядно потускнели, состояние усталости валит с ног, а настроение упадническое. Близнецы, хватит хандрить! Август уже не за горами. В вашу жизнь войдет новый человек, который заставит встряхнуться и вспомнить, что жизнь прекрасна! Он зарядит вас своей энергией. Его интересные предложения разбудят вашу креативность, а чувство юмора напомнит, что позитива в вас всегда море!

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Самодостаточные Козероги

Проблемы на работе? Вы много работаете, а зарплата до смешного мала? Ипотека, кредиты, долги… Представитель знака зодиака, всегда стремящегося к комфорту и достатку, вынужден считать копейки? А главное – вы не видите выхода? Самодостаточные Козероги, не отчаивайтесь! Навалившиеся проблемы выбили вас из колеи, вы растерялись и потеряли нити контроля над важными процессами. Август на пороге. Он вернет вам веру в свои силы и собранность. Все наладится, и вы вернете в свою жизнь все лучшее, к чему привыкли и чего так не хватало в последнее время.

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Гениальные Водолеи

Представителям этого знака в последнее время тоже было сложно. Недовостребованный, недооцененный на работе и дома, Водолей загружен тяжелыми мыслями, обидами и негативом. Гениальные Водолеи, вспомните, что вы рождены, чтобы сделать этот мир лучше! В августе Судьба вам подарит шанс на удачу и еще много-много счастливых возможностей и случайностей. Перемены на работе станут вашей первой ласточкой, уносящей вас в новое счастливое завтра. Начните жить с чистого листа.

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Счастливчики-Рыбы

Рыбы-везунчики, как вас угораздило оказаться на темной стороне жизни, тогда как отмеряно вам удачи по жизни, как никому другому? Судьба постоянно заботится о вас, одаривая дорогими подарками и чудесными возможностями, только бы вы были на территории радости и счастья. Ищите проблему в себе. Вы слишком надолго ушли в себя и пропустили множество шансов, приготовленных вам Судьбой. Счастливчики-Рыбы, вспомните, что бездействие – это не ваш путь! Активность – ваше все! Ваша жизнь в ваших руках! И близкие всегда рядом – они помогут.

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