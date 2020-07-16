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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США изобрели роботизированную руку, обладающую мелкой моторикой

В США изобрели роботизированную руку, обладающую мелкой моторикой
16 июля
15:21 2020
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Она может быть полезна и в домашнем хозяйстве, и на производстве

Специалисты Массачусетского технологического университета придумали руку-робота, способную выполнять мелкую сложную работу. К примеру, ей по силам распутывать провода, подключать USB-кабели и делать другие операции, которые до сих пор были доступны только человеку.  

Захваты-пальцы руки снабжены мягкими подушечками, внутрь которых помещены специальные датчики. Они определяют форму и вес объектов и на основании этих данных рассчитывают силу, необходимую для совершения того или иного действия. Примерно так мозг дает команду нашим пальцам.

Первая область, которую разработчики видят для применения своего изделия, – автомобильная промышленность, где пока большое количество работников занято операциями по прокладке кабелей. Использование робота-руки также послужит предотвращению травм на производстве.

А в перспективе планируется научить робота помогать в домашнем хозяйстве – завязывать узлы, складывать белье и даже шить, сообщает «Daily Mail».

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