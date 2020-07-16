75 военнослужащих из контингента Национальной̆ Армии, участвовавшего в военном параде в Москве, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждены Почетным дипломом президента РМ. Глава государства Игорь Додон лично вручил дипломы и поблагодарил за достойное представление Молдовы, а также за отличную подготовку.

«Присутствие контингента из Республики Молдова, состоящего из 75 солдат, было данью уважения нашим соотечественникам, которые пожертвовали своей жизнью ради Великой Победы», – отметил Игорь Додон.

Напомним, что в предыдущий раз контингент из Республики Молдова маршировал на Красной Площади 10 лет назад по случаю Парада, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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