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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы вручил Почетные дипломы участникам Парада

16 июля
13:36 2020
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75 военнослужащих из контингента Национальной̆ Армии, участвовавшего в военном параде в Москве, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждены Почетным дипломом президента РМ. Глава государства Игорь Додон лично вручил дипломы и поблагодарил за достойное представление Молдовы, а также за отличную подготовку.

«Присутствие контингента из Республики Молдова, состоящего из 75 солдат, было данью уважения нашим соотечественникам, которые пожертвовали своей жизнью ради Великой Победы», – отметил Игорь Додон.

Напомним, что в предыдущий раз контингент из Республики Молдова маршировал на Красной Площади 10 лет назад по случаю Парада, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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