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Газета "Кишиневские новости"

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Почему социалисты потребовали выделить охрану для Штефана Гацкана?

01 июля
18:56 2020
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Депутаты-социалисты обратились в Службу охраны и госзащиты с требованием обеспечить безопасность Штефану Гацкану, который сегодня сложил с себя мандат депутата. Они заявили, что ему угрожают физической расправой члены Pro-Moldova Андриана Канду.

«Мы обратились в Службу, чтобы обеспечить охрану, в том числе и членов семьи, потому что есть попытки оказать давление и физически расправиться. Конечно, они исходят от группы, которая прикрывается именем Pro-Moldova», – заявил для «UNIMEDIA» лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

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