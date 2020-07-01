Депутаты-социалисты обратились в Службу охраны и госзащиты с требованием обеспечить безопасность Штефану Гацкану, который сегодня сложил с себя мандат депутата. Они заявили, что ему угрожают физической расправой члены Pro-Moldova Андриана Канду.

«Мы обратились в Службу, чтобы обеспечить охрану, в том числе и членов семьи, потому что есть попытки оказать давление и физически расправиться. Конечно, они исходят от группы, которая прикрывается именем Pro-Moldova», – заявил для «UNIMEDIA» лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

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