Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июня 16613 зараженных
30 июня
22:06 2020
К вечеру 30 июня в Молдове зарегистрированы 256 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1751, из них первичных – 1237, а повторных 514.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16613 человек.
Из 256 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 11, дворники – 2, вспомогательный персонал – 1.
Читайте также: 4 июля 2020 – Полный парад планет. Ждать ли конца света
Нумерология: Как вычислить число счастья