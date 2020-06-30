К вечеру 30 июня в Молдове зарегистрированы 256 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1751, из них первичных – 1237, а повторных 514.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16613 человек.

Из 256 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 11, дворники – 2, вспомогательный персонал – 1.

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