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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июня 16613 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июня 16613 зараженных
30 июня
22:06 2020
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К вечеру 30 июня в Молдове зарегистрированы 256 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1751, из них первичных – 1237, а повторных 514.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16613 человек.

Из 256 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 11, дворники – 2, вспомогательный персонал – 1.

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