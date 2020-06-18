Из-за пандемии люди стали потреблять меньше сахара

Того, за что десятилетиями безуспешно боролись медики, практически за несколько месяцев добился коронавирус. Из-за карантина потребление сахара в мире резко сократилось, что отмечено впервые за сорок лет.

Практически во всех странах закрылись заведения общепита, кинотеатры, развлекательные и спортивные центры. Соответственно, люди стали покупать значительно меньше сладких напитков и кондитерских изделий. И, к примеру, компания «Coca-Cola» только за первые три недели апреля потеряла четверть своего объема продаж и ожидает еще больший спад по итогам второго квартала. Такая же ситуация и у других крупных компаний, что, соответственно, влияет на перспективы производителей сахара, пишет Bloomberg.

Эксперты приходят к выводу, что пандемия приведет к самому значительному за послевоенный период сокращению глобальной экономики. Соответственно, еще больше упадут доходы населения планеты, и людям будет уже не до посещения кафе, баров и развлекательных заведений. Следовательно, и торговля всякой газировкой и разными сладостями сократится до минимума, как и потребление сахара.

Один плюс – риск диабета тоже уменьшится.