Среда, 17 июня 2020, 03:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 17 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 17 июня
16 июня
20:06 2020
Версия для печати

По Святцам 17 июня День Ангела у Ивана, Марии, Марфы, Митрофана, Назара, Петра, Ростислава, Софьи.

Рожденным в этот день благоволит Фортуна. Им предоставляет Судьба невероятное количество счастливых шансов, наделяет разнообразными талантами и дарит всевозможные блага. При этом это люди, в отношении которых справедливо на 100% высказывание: все в твоих руках. Только они ответственны за свою судьбу и благополучие. Потому, если в жизни все круто, – есть повод испытывать гордость, но, если все плохо, – причины тоже надо искать исключительно в себе. У именинников этого дня есть одна, но очень большая слабость – азарт – которая, если укоренится в их жизни, может развернуть ее на 180 градусов от написанного Судьбой пути, а может и вовсе разрушить ее.

Поздравляем именинников!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,15+0,40%
EUR19,31–0,31%
GBP21,55–0,16%
UAH0,64+0,63%
RON3,99–0,28%
RUB0,25+0,34%

Курсы валют в MDL на 16.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд