По Святцам 17 июня День Ангела у Ивана, Марии, Марфы, Митрофана, Назара, Петра, Ростислава, Софьи.

Рожденным в этот день благоволит Фортуна. Им предоставляет Судьба невероятное количество счастливых шансов, наделяет разнообразными талантами и дарит всевозможные блага. При этом это люди, в отношении которых справедливо на 100% высказывание: все в твоих руках. Только они ответственны за свою судьбу и благополучие. Потому, если в жизни все круто, – есть повод испытывать гордость, но, если все плохо, – причины тоже надо искать исключительно в себе. У именинников этого дня есть одна, но очень большая слабость – азарт – которая, если укоренится в их жизни, может развернуть ее на 180 градусов от написанного Судьбой пути, а может и вовсе разрушить ее.

Поздравляем именинников!