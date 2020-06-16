Вячеслав Платон, которого приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к хищению средств из банков Молдовы, вышел на свободу. Эксперты строят прогнозы, сдвинется ли с места дело о краже миллиарда? Политолог Корнелиу Чуря сделал прогноз для eNews.

«Тот, кто в состоянии украсть, может вернуть украденное. Платон много знает, наверняка, имеет записи бесед, он же участвовал во всех этих терках. Он знает все схемы», – считает Чуря.

Политолог напомнил, что ландромат – детище Платона, он один из разработчиков этой масштабной операции и непосредственный ее участник.

«Поэтому Плахотнюк в свое время платил и очень старался, чтобы его самого серьезного соперника Платона удерживали в тюрьме как можно дольше», – объяснил Чуря.

Также, Корнелиу Чуря высказался по поводу ситуации, в которой оказался сейчас Влад Плахотнюк.

«Да. Ему отказали в политическом убежище в США. Теперь он ждет решение суда о продлении визы. Если это не случится, у него остается два выхода. Бежать в страну, где ему можно спрятаться, что маловероятно. И второй – его в наручниках вернут в Молдову, потому что есть запрос молдавских властей об экстрадиции», – говорит политолог.