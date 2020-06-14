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Газета "Кишиневские новости"

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В Тайване можно отправиться в полет понарошку

В Тайване можно отправиться в полет понарошку
14 июня
16:46 2020
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Один из аэропортов в Тайване, который закрыт по причине пандемии коронавируса, стараясь н потерять клиентов, придумал для них новую услугу-симулятор – виртуальный полет за границу.

Здесь все, как во время настоящего авиапутешествия, начиная с паспортного контроля, таможенной проверки, посадки в самолет и высадки из него и заканчивая возможностью посидеть в баре, зайти в сувенирную лавку и побродить по зоне вылета.

Каждое такое «путешествие» длится полдня. В июле запланированы три виртуальных полета, сообщает CNN.

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