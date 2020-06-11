Саммит G7: Климкин опасается тайных планов против Украины
11 июня
14:31 2020
В интервью изданию “Сегодня” бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение Дональдом Трампом на встречу G7 Владимира Путина.
Как известно, из-за коронавируса саммит “Большой семерки” перенесен на сентябрь. Экс-министр считает, что до его начала Украине грозят всевозможные опасности. И возникнут они из-за Путина. Он опасается, что на встрече G7 российский президент сумеет заключить некий “договорняк”, позволяющий снять часть санкций с РФ, что не пойдет на пользу Украине.
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