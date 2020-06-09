Президент РМ рассказал в интервью порталу «Newsmaker» о событиях 7-8 июня 2019 года, когда был свергнут режим Плахотнюка. По словам Игоря Додона, у него было два варианта – создать большинство с Блоком ACUM или распустить парламент и объявить парламентские выборы, как того желал Влад Плахотнюк.

Президент рассказал, что в тот день он снял со стены в кабинете партийного офиса ПСРМ булаву и саблю, положил их на стол перед всеми 35 депутатами и сказал, что им необходимо решать. 34 голосами из 35 было решено освободить страну от Плахотнюка.

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Глава государства утверждает, что после объявления этого решения в его адрес начали поступать угрозы. Президент узнал, что даже были наняты киллеры. Игорь Додон был вынужден срочно отправить детей к родственникам.

16 июня 2016 года новое парламентское большинство готовилось к проведению митинга в поддержку правительства Санду, а Плахотнюк тем временем готовил массовые беспорядки, рассказал Додон. Глава государства убежден, что без поддержки международных партнеров 16 июня 2019 года оказался бы кровавым днем. Напомним, что сначала поддержка пришла со стороны России и ЕС и только 14 или 15 июня отреагировали и США.

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