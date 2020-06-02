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Газета "Кишиневские новости"

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Готова ли оппозиция потребовать отставки правительства Молдовы?

02 июня
21:31 2020
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Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что оппозиция не рискнет прибегнуть к попытке отправить в отставку правительство Кику, потому что не готова взять на себя ответственность за преодоление трудностей, связанных с коронавирусным кризисом.

«Не знаю какие политические силы хотели бы в нынешней ситуации уволить правительство. Думаю, что это останавливает оппонентов. В то же время есть силы не политического характера, преследующие групповые интересы, владеющие таким имуществом как аэропорт. Они продвигают не идеологию, а интересы», – заявил Корнелиу Фуркулицэ.

Кроме того, лидер фракции ПСРМ заявил, что социалисты наилучшим образом подготовлены к досрочным выборам и уверены в победе.

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