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Газета "Кишиневские новости"

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Французский коньяк 258-летней выдержки продали с аукциона

29 мая
20:06 2020
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Недавно на аукционе Sotheby’s установили своеобразный рекорд. Здесь продали самый старый из когда-либо выставлявшихся на торги коньяк «Gautier», возраст которого составлял 258 лет. Известно, что бутылка емкостью 0,7 литра покупателю, чье имя не афишируется, обошлась в 144,5 тыс. долларов, пишет РИА «Новости». 

Вообще-то существует целая семья подобных коньяков. Только что проданный носит имя Grand Frere (Старший брат) – за самый большой объем. Есть еще бутылка поменьше – Petit Frere (Средний брат), его продали с аукциона еще шесть лет назад, и совсем уж маленькая Petite Soeur (Младшая сестра). О ее судьбе ничего не известно.

Интересно, поднимется ли у кого-нибудь рука откупорить такую бутылку и разлить напиток по рюмкам?

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