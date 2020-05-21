Четверг, 21 мая 2020, 20:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 22 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 22 мая
21 мая
18:11 2020
Версия для печати

По Святцам 22 мая День Ангела у Акулины, Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Семена.

Именинники этого дня – просто баловни судьбы! Она одарила их исключительностью! Море талантов и их масштабы грандиозны – из них могут вырасти как известные музыканты, так и великие ученые. И шанс реализоваться в каждом из талантов судьба подарит обязательно. Главное – не упиваться очень долго своей исключительностью, а быстро определиться, по какому пути двигаться. Задавайте самую высокую планку, потому как жизненных сил хватит взять любую высоту. Гоните от себя тщеславие и у вас все получится!

Поздравляем именинников!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,56–0,64%
EUR19,23–0,87%
GBP21,47–0,70%
UAH0,66–1,10%
RON3,97–0,81%
RUB0,25–0,38%

Курсы валют в MDL на 21.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд