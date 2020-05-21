По Святцам 22 мая День Ангела у Акулины, Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Семена.

Именинники этого дня – просто баловни судьбы! Она одарила их исключительностью! Море талантов и их масштабы грандиозны – из них могут вырасти как известные музыканты, так и великие ученые. И шанс реализоваться в каждом из талантов судьба подарит обязательно. Главное – не упиваться очень долго своей исключительностью, а быстро определиться, по какому пути двигаться. Задавайте самую высокую планку, потому как жизненных сил хватит взять любую высоту. Гоните от себя тщеславие и у вас все получится!

Поздравляем именинников!