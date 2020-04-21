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Газета "Кишиневские новости"

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Когда в Молдове могут быть ослаблены карантинные ограничения?

21 апреля
11:26 2020
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Решение об ослаблении ограничений, наложенных в период чрезвычайного положения, будет принято в пятницу. Об этом заявил сегодня утром премьер-министр Ион Кику.

«Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет роста новых случаев, мы объявим об ослаблении ограничений для экономических агентов», – заявил Кику.

Руководство страны поблагодарило граждан за соблюдение ограничений во время пасхальных праздников.

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