Решение об ослаблении ограничений, наложенных в период чрезвычайного положения, будет принято в пятницу. Об этом заявил сегодня утром премьер-министр Ион Кику.

«Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет роста новых случаев, мы объявим об ослаблении ограничений для экономических агентов», – заявил Кику.

Руководство страны поблагодарило граждан за соблюдение ограничений во время пасхальных праздников.