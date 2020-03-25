Кто манипулирует ценами на колбасные изделия?

Представители предприятий, входящих в Ассоциацию производителей свинины, подписали совместное заявление. В нем говорится, что цены на мясо они поднимать не собираются.

В документе отмечается: продукция членов Ассоциации в Молдове на 30 процентов дешевле, чем в среднем по Европе. Ранее компания Rogob, специализирующаяся на изготовлении колбасных изделий, распространяла информацию о том, что поставщики намерены значительно взвинтить цены на сырье. В Ассоциация такие действия назвали «манипуляцией общественным мнением, которое может привести к дестабилизации рынка». Также в заявлении отмечается, что конечные цены формируют переработчики, а не производители.