«Не создавайте очередей на почте, чтобы оплатить счета. Отключать свет или газ не будут», – сказал глава государства

Президент призвал пожилых людей не выходить из дома и не создавать очередей в банках и почтовых отделений. Власти постановили, что на период кризиса к гражданам не будут применяться штрафные санкции за задержку с оплатой коммунальных услуг.

«Не будут применяться пени, если вовремя не оплатите счета. Сегодня НАРЭ приняло такое решение. Даже если в следующие несколько недель вы не пойдете в банк или на почту, никто вас не накажет. Никто не отключит от света или газа. Поэтому я вас прошу – не подвергайте себя риску», – обратился к пожилым людям Игорь Додон.

Напомним, что в Молдове вводятся ограничения на передвижение пожилых людей старше 63 лет. Их нахождение в общественных местах обусловлено лишь строгой необходимостью. Власти уже сообщили, что пенсии и другие социальные выплаты будут доставляться к месту жительства.