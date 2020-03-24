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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Президент Игорь Додон обратился к пенсионерам

24 марта
21:43 2020
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«Не создавайте очередей на почте, чтобы оплатить счета. Отключать свет или газ не будут», сказал глава государства

Президент призвал пожилых людей не выходить из дома и не создавать очередей в банках и почтовых отделений. Власти постановили, что на период кризиса к гражданам не будут применяться штрафные санкции за задержку с оплатой коммунальных услуг.

«Не будут применяться пени, если вовремя не оплатите счета. Сегодня НАРЭ приняло такое решение. Даже если в следующие несколько недель вы не пойдете в банк или на почту, никто вас не накажет. Никто не отключит от света или газа. Поэтому я вас прошу – не подвергайте себя риску», – обратился к пожилым людям Игорь Додон.

Напомним, что в Молдове вводятся ограничения на передвижение пожилых людей старше 63 лет. Их нахождение в общественных местах обусловлено лишь строгой необходимостью. Власти уже сообщили, что пенсии и другие социальные выплаты будут доставляться к месту жительства.

 

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