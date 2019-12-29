Приднестровцев «привязывают» к малой родине дешевым жильем.

В Тирасполе Вадим Красносельский по примеру российского президента провел по итогам года «большую», по масштабам Приднестровья, пресс-конференцию. Глава левобережья Днестра, видимо, долго готовился к встрече с журналистами, поэтому часто отвечал на собственные вопросы.

По мнению Красносельского, на переговорах по разрешению последствий приднестровского конфликта позиция Кишинева «умышленно неконструктивная». Говоря о статусе армии, глава региона подчеркнул, что у нее оборонная доктрина. «В чем состоит активная защита? – спросил Красносельский присутствующих и сам ответил. – Она состоит в хорошо укомплектованных силовых структурах (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство госбезопасности, Министерство юстиции и так далее), а также в хорошей мобилизационной готовности. Это базовый элемент активной защиты. А кто составляет мобилизационный ресурс? Народ, люди. В 2018 году мы собрали на призывных участках, на стадионах сорок тысяч граждан Приднестровья, а конкретно 39947 человек, при этом пригласили посетить призывные пункты сорок одну тысячу».

Да, в прошлом году в Приднестровье проводились мобилизационные учения. Результаты впечатляют. И это при том, что на правом берегу Днестра вообще нет должного учета резервистов, с ними никто не работает. Также Красносельский объяснил журналистам, почему в приднестровской армии нет дедовщины. «За последний год практически нет таких фактов. Почему так? – вновь задался вопросом интервьюируемый. – Мы поменяли философию. Сейчас все, кому положено, после службы могут идти домой. Это великолепно, потому что много всякого негатива творилось в вооруженных силах именно в ночное время, и все это прекрасно знают. Поменяли философию офицеров (к сожалению, во многом офицеры «помогали» дедовщине, им это было удобно). Жестоко стали пресекать подобные проявления, привлекать должностных лиц к ответственности».

Красносельский рассказал о том, как закрепляются на местах специалисты, в том числе и военные. Для них строится жилье, квадратный метр которого стоит от 102 до 150 долларов. Бюджетникам выдают кредит на десять лет для приобретения квартиры в местных рублях, а возвращают деньги без привязки к курсу доллара. Эта и другие меры, по мнению Красносельского, должны остановить отток населения региона за границу.

Евгений Гольша