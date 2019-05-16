Эту проблему население решает без участия властей

Тут недавно между двумя дамами – бывшим и действующим министрами образования Майей Санду и Моникой Бабук – полемика произошла. Первая обвинила министров в том, что их зарплата за последнее время увеличилась в пять раз по сравнению со средней по стране. Моника Бабук ужасно обиделась и заявила, что лично у нее зарплата не такая уж большая – всего (!) 21000 леев. Подразумевая, видимо, что если бы Санду была права, то в ведомости значилось бы как минимум 32000 леев. В общем, недооценивает государство госпожу Бабук. Ей стоит посочувствовать?

Как не протянуть ноги

Права народная мудрость: «У всех свои проблемы. У кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий». Посмотрим на свежие данные Национального бюро статистики о размере прожиточного минимума. Так вот, этот самый минимум за 2018 год составил 1891 лей в среднем на одного человека в месяц. И это, если верить статистикам, на полтора процента больше, чем годом раньше. Подразумевается, что прожиточный минимум – это тот уровень дохода, который позволяет в буквальном смысле не протянуть ноги.

При этом в том же Национальном бюро статистики подсчитали, что средний доход одного жителя республики по итогам 2018 года составил 2 383,1 лея – на 26% больше, чем прожиточный минимум, а прожиточный минимум пенсионеров равен 1574,2 лея или всего 83,2% среднего минимума по стране. В то же время средние расходы на одного жителя – 2 407,9 лея. И такая ситуация сохраняется не первый год.

Главными источниками финансовых поступлений для жителей республики остается заработная плата, которая составляет чуть более 40% дохода. Вторым по важности источником являются социальные выплаты и пособия. В среднем на их долю приходится около 25% среднемесячного дохода населения. Формированию личного бюджета также способствует предпринимательство – это 12% от общих поступлений. Индивидуальная сельскохозяйственная деятельность приносит около 7% . А еще существенный вклад в семейные бюджеты вносят денежные переводы из-за границы, составляющие около 15%.

За чертой бедности

На что же мы тратим деньги? Прежде всего, на продукты питания – около 40% дохода. Затраты на содержание жилья и домашнее хозяйство – около 18%, на одежду и обувь – около 10%, на медицинские услуги и связь – по 5%, по 4% – на транспорт и обустройство жилья и всего 0,5% (!) на образование. Такая структура расходов характерна для стран с очень низким уровнем жизни населения. Только что были обнародованы результаты очередного социологического исследования «Vox populi», проведенного Ассоциацией социологов и демографов. По этим данным, более четверти опрошенных отмечает, что их доходов не хватает даже на необходимый минимум, а четверо из десяти утверждают, что денег достаточно лишь на минимум необходимого. Экономить приходится практически на всем. То есть две трети населения Молдовы фактически находится за чертой бедности. И это несмотря на индексацию пенсий и рост минимальной зарплаты в экономике. О том же свидетельствовали результаты прошлого исследования, представленные в начале нынешнего года. То есть положение большинства жителей к лучшему не меняется. Любопытно, что еще полтора года назад в Национальном бюро статистики вывели сумму ежемесячных доходов, которая будет соответствовать потребностям человека для достойного проживания. Оказывается, каждому жителю Молдовы достаточно для «счастливой» жизни в среднем всего 3, 656,3 тыс. леев – горожанам несколько больше, сельчанам – чуть меньше. На чем основывались эти расчеты специалистов, неизвестно. Потому что не каждая семья в Молдове, согласно данным той же статистики, может похвастать наличием в доме элементарно холодильника, и это уже не говоря о других благах XXI века. Так, на 100 домохозяйств в среднем по республике приходится лишь 96 холодильных аппаратов. Компьютеры есть в 50% случаев, а автомобиль в каждом пятом домохозяйстве.

Между тем, опять же статистика показывает, что с начала года цены на продукты питания, прежде всего на продукты питания – основную, напомним, статью расходов населения – выросли примерно на треть. Больше всего подорожали самые необходимые овощи – картофель, капуста, лук, морковь, свекла. Даже мясо и рыба в разы от них отстали. И если раньше, когда в доме нечего было есть, жарили картошку, скоро, наверное, придется жарить мясо, дешевле выйдет.

А в это время в Брюсселе, на юбилейном саммите по случаю десятилетия программы «Восточное партнерство», действующий премьер-министр Павел Филип с гордостью рассказывает, что Молдова, в соответствии с Соглашением об ассоциации, успешно внедрила реформы в экономической, финансовой и налоговой сферах. И поэтому экономика растет, а гражданам в нашей стране живется все лучше. Он, видимо, имеет в виду министров и им подобных. Рядовые жители страны в расчет явно не принимаются. Избирателям стоит об этом помнить всегда.

Елена Ройтбурд