Президент Молдовы принял участие в торжественном собрании по случаю 660-летия основания Молдавского государства

Мероприятие состоялось под патронатом главы государства с участием бывших президентов РМ, депутатов первого парламента страны, представителей академического сообщества, дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова, гражданского общества, местных органов власти, выдающихся деятелей страны.

Символ современной государственности

Собрание прошло в Большом зале Администрации президента, представляющем собой неотъемлемый символ современной государственности нашей страны.

«Здесь были приняты и подписаны документы, заложившие основу Республики Молдова, был одобрен флаг и герб. Здесь мы утвердили статус нашей страны в качестве суверенного и независимого государства, которое в состоянии строить свою судьбу самостоятельно», – уточнил глава государства.

Президент отметил, что в этот день мы празднуем ключевую историческую дату – основание молдавской государственности, которое имело место в 1359 году, 660 лет назад. Игорь Додон подчеркнул, что это очень солидная дата, доказывающая, что наше стремление иметь собственное государство насчитывает долгую историю, более половины тысячелетия.

Глава государства также отметил, что государственные деятели, люди науки и культуры, все граждане, должны знать историю молдавской государственности, изучить ее драматические страницы и торжественные даты.

Игорь Додон выступил с инициативой установки в Кишиневе памятника господарю и ученому Дмитрию Кантемиру. «Есть также идея создания Аллеи молдавских господарей», – подчеркнул президент.

В своей речи перед собравшимися глава государства также остановился на следующем:

Документальные свидетельства

– Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить важнейшее историческое событие – образование молдавской государственности, состоявшееся 660 лет назад – в 1359 году. Эта значимая дата демонстрирует, что стремление молдаван иметь собственное государство уходит далеко в прошлое – на более чем половину тысячелетия назад. Позволю себе краткий обзор некоторых решающих моментов нашей ранней истории.

Существует множество документальных свидетельств, датируемых XIV-XV веками, о Молдове и молдаванах, о зарождении молдавской государственности к востоку от Карпат. Мы находим их в архивах Константинопольской Патриархии, в Кракове, Варшаве, Яссах, Бухаресте, Москве, Киеве, у русских, польских, венгерских, баварских и других летописцев. Самые древние упоминания о Молдавском княжестве содержатся в документах, изданных Королевской канцелярией Венгрии 20 марта 1360 года (Terra Moldauana). А в 1365 году 2 февраля – как сегодня – венгерский король был вынужден признать независимость Молдовы.

Международное признание

– Документальные источники и устное народное творчество несут в себе множество подтверждений того, что названия «Молдова» и «молдаване» были известны еще до образования Молдавского государства. Выдающийся ученый и господарь Молдовы Дмитрий Кантемир утверждал, что еще до императора Траяна часть Дакии называлась Молис-Давия, то есть Мягкая Давия.

Международное признание Молдовы, начавшееся признанием Венгрией, становится безусловным после 1371 года, когда наша страна получила поддержку Папы Григория XI и императора Священной Римской империи Карла IV. Будучи признана Священной Римской империей, Молдова вскоре улучшает свои отношения с Польшей и приобретает авторитет перед Венгрией. В 1386 году Молдавское княжество налаживает отношения с русским князем Дмитрием Донским. И уже в 1392 году Молдова признана Валахией. В том же году господаря Петру I Мушата просят быть посредником в отношениях между Валахией и Польшей.

Княжество, монархия, республика

– Очевидно, что в конце XIV века независимое государство Молдова сформировалось и получило международное признание, и это хорошо задокументировано. И все же сегодня миф иногда преобладает над объективной реальностью, поскольку сильно идеологизированная часть современной историографии ставит под сомнение существование молдаван как народа, решительно отрицает многовековой процесс развития суверенной государственности Молдовы.

В реальности, де-факто, согласно всем историческим архивам, молдавское государство, возникшее 660 лет назад, на протяжении своей истории было княжеством, монархией и сегодня является республикой. Государство Молдова было и остается главным инструментом управления и социальной организации молдавского народа.

В контексте традиционных и современных доктрин о государстве и нации, Молдова обладала и обладает всеми характеристиками отдельного государства, основным населением которого были молдаване, носители молдавской идентичности, языка и культуры, менталитета и исторической памяти. Все политические и социально-экономические процессы, присущие истинному государству, имели место на территории Молдовы.

Православная вера

– Богдан I, основатель Молдовы, отстоял православную веру, укрепил армию и границы страны. Со времен правления Петра I Мушата сохранился первый документ, изданный княжеской канцелярией, который подтверждает существование торговых дорог.

Петр I Мушат чеканил первые деньги Молдавского княжества – серебряные гроши двух номиналов, которые получили хождение и за пределами Молдовы.

Петр I Мушат возвращает Молдове регион, в который входили крепости Хотин, Цецина, Хмелев, владеет Белгородом, переносит княжескую резиденцию в Сучаву, которая становится столицей Молдовы. Все это произошло еще в XIV веке.

Позже, в XV веке, господарь Александру чел Бун установил и укрепил границы Молдовы от Черемуша до Днестровского лимана, от Милкова до Хотина, улучшил структуру административных институтов страны.

В период правления Александру чел Бун Константинопольская Патриархия признала канонический статус Митрополита Молдавского. Митрополичий престол Молдовы переносится в Сучаву.

Господарь Молдовы был не только главой государства, но и главой администрации: назначал и освобождал высших чиновников, назначал глав цинутов, пыркэлабов крепостей, ворников Верхней Молдовы и Нижней Молдовы.

Отдельным институтом в иерархии Молдавского княжества был Господарский совет (диван), который в некоторых документах называется радой. В Молдове он созывался в судьбоносные моменты, имеющие преимущественное значение для Молдавского государства.

Наш молдавский язык

– Особую роль в истории Молдовы играет господарь Штефан III чел Маре, который, по признанию многих зарубежных авторов, навсегда вписал имя народа и Молдавского государства в многовековую историю Европы.

Господарь Штефан чел Маре символизирует свободу и независимость Молдовы.

Став господарем в 1457 году, он вложил много сил в дело укрепления государства: упрочил власть господаря, способствовал развитию торговли, экономики, внешней политики, усилил армию и систему обороны страны, построив несколько крепостей с каменными стенами.

Господарь уделил особое внимание функционированию центральной и местной властей государства.

Для защиты родной Молдовы Штефан чел Маре провел более 38 войн. Он ратифицировал договоры о мире или сюзеренитете. Во время его правления были построены и реконструированы многие молдавские церкви и монастыри. Ресурсы у Молдавского государства были скромные, но это компенсировалось трудолюбием в мирное время и мужеством в моменты больших испытаний.

Напомню здесь, что во времена Василия Лупу выходит первая история Молдовы на молдавском языке – «Летопись Земли Молдавской» Григоре Уреке. Именно в эту эпоху появляется первое молдавское лингвистическое исследование – глава «О нашем молдавском языке» упомянутой летописи – которое является первым исследованием восточно-романской филологии в целом.

Важной страницей в истории Молдавского государства стало правление Дмитрия Кантемира, который признан одним из самых ярких представителей молдавской цивилизации всех времен.

Сильное государство

– Это лишь некоторые эпизоды из многовековой истории молдавской государственности и идентичности, но они очень убедительно иллюстрируют, что Молдова всегда утверждалась как целостное, зрелое, достойное и сильное государство. И молдавский народ никогда не переставал сохранять свой аутентичный характер, свою самобытность, молдавский язык, память о своей государственности.

Сегодня Республика Молдова – это страна, которая обеспечивает непрерывность молдавской государственности, согласно внутриполитическим процессам и в соответствии с международными документами.

Самоопределение молдавского народа

– Напомним, что 2 марта 1992 года Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций, а 13 июля 1995 года была принята в Совет Европы в качестве его члена.

Принятие Конституции Республики Молдова в 1994 году, создание в годы независимости функциональной многопартийности, организация свободных и демократических выборов, признанных внутри страны и на международном уровне, завершили процесс самоопределения молдавского народа и укрепления современного государства – Республики Молдова.

Размышляя о нашей средневековой и современной истории, мы понимаем, что за последние столетия из-за внутренних и внешних обстоятельств Молдова перенесла тяжелые территориальные ампутации, а в определенный момент – в середине XIX века – самоликвидировалась.

Не считаясь с собой, Молдова отдала другим странам и народам тысячи, десятки тысяч талантливых людей в различных областях.

Тем не менее, неиссякаемый талант нашего народа стал источником рождения выдающихся людей, которые на протяжении XIX и XX веков внесли значимый вклад в консолидацию молдавской культуры, развитие науки, искусства, национальной и мировой литературы.

Праздник национального примирения

– Сегодня особенно важно, чтобы мы – государственные деятели, ученые, деятели культуры, – все граждане знали историю молдавской государственности, изучали ее драматичные и прекрасные страницы.

Вот почему мы решили, что этот зал, который нам так дорог, получит особое название, которое подчеркнет его роль в преемственности молдавской государственности. Это название мы будем дополнительно обсуждать с широким кругом экспертов.

Я бы хотел, чтобы здесь была устроена галерея с фотокопиями основных учредительных документов страны, с портретами великих людей, которые на протяжении веков способствовали укреплению молдавской государственности.

Я также предлагаю поставить, наконец, в Кишиневе величественный памятник господарю и ученому Дмитрию Кантемиру – выдающейся личности Молдовы, Румынии, России, Турции.

Верю, что придет время, когда и мы, как это сделали французы и русские, учредим праздник национального примирения; поймем, что, независимо от наших политических, идеологических взглядов, у всех нас одна Родина, одна страна – Молдова.

Ольга Виеру