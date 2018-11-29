Юлия Высоцкая: известная актриса и телеведущая, супруга режиссера Андрона Кончаловского

Вкусная страничка с Юлией ВЫСОЦКОЙ

Во Франции и Италии суфле — это традиционное блюдо, у нас же его пока готовят редко, хотя секретов здесь немного. Яйца для суфле лучше брать комнатной температуры, белки сначала нужно взбить в крепкую пену, затем добавить сахар или сахарную пудру и продолжать взбивать, пока не получится гладкая однородная масса. Удачи!

Ваша Юлия Высоцкая

Биточки из фасоли и сыра

ЧТО:

200 г фасоли «черный глаз», 1 помидор, 1 луковица, 50 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ст. ложка домашних сухарей, 1 лавровый лист, несколько горошин черного перца, щепотка смеси нескольких видов перца, щепотка морской соли.

КАК:

Фасоль замочить на ночь. Луковицу почистить. Залить фасоль свежей водой и отварить до готовности, добавив луковицу и помидор целиком, лавровый лист и черный перец (соль добавлять не нужно). Сыр натереть на крупной терке. Слить жидкость из фасоли и размять ее толкушкой, так чтобы остались небольшие кусочки. Добавить сыр, яйцо, половину домашних сухарей, по щепотке соли и смеси перца, все перемешать. Рабочую поверхность присыпать оставшимися сухарями. Сформировать из фасоли биточки и обвалять в сухарях. Разогреть в сковороде сливочное и оливковое масло, обжарить биточки до золотистой корочки с двух сторон, затем выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Ананасовое суфле

ЧТО:

200 г консервированных ананасов, 4 яйца, 100 г коричневого сахара, 3 ст. ложки с горкой кокосовой стружки, 1 ч. ложка сливочного масла, 1/2 ч. ложки ванильного экстракта, 1/4 ч. ложки куркумы.

КАК:

Духовку предварительно разогреть до 150–160 градусов. Разогреть сковороду и подсушить в ней кокосовую стружку. Ананас (без жидкости) взбить в блендере в пюре. Белки отделить от желтков. Белки взбить в пену, затем уменьшить скорость, всыпать 50 г сахара, снова увеличить скорость и взбивать еще 3–5 минут. К желткам добавить оставшиеся сахар и куркуму, влить ванильный экстракт и взбить все в светлую воздушную массу. Пюре из ананасов соединить с кокосовой стружкой, добавить желтки с сахаром и слегка взбить блендером с насадкой-венчиком. Добавить немного взбитых белков с сахаром и перемешать, затем вмешать оставшиеся белки. Небольшие керамические формы смазать сливочным маслом и разложить суфле. Выпекать в разогретой духовке 10 минут.

Куриные грудки в пряном сметанном маринаде

ЧТО:

3 филе куриных грудок, 170 г сметаны, 30 г корня имбиря, 1/4 красного свежего перца чили, 1/2 ч. ложки куркумы,1/4 ч. ложки кайенского перца, щепотка свежемолотого черного перца, 1/4 ч. ложки морской соли.

КАК:

Духовку предварительно разогреть до 200–220 градусов. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке (должна получиться 1 ст. ложка). Перец чили, удалив семена, мелко порубить. Приготовить маринад: сметану соединить с натертым имбирем и перцем чили, добавить куркуму, кайенский и черный перец, посолить и все перемешать. Грудки вымыть, обсушить, поместить в маринад, все перемешать и оставить на 20–30 минут при комнатной температуре. Противень выстелить фольгой и поставить на нижний уровень духовки. Замаринованные куриные грудки выложить на решетку, смазать остатками маринада и поместить в духовку на средний уровень. Запекать грудки в разогретой духовке 10 минут в режиме «гидро», затем понизить температуру до 180 градусов и включить режим «горячий воздух». Готовые грудки подавать на теплой тарелке.

Зимний овощной суп

ЧТО:

брюссельская капуста — 185 г, морковка — 40 г, лук — 80 г, горошек зеленый — 125 г, фасоль стручковая — 125 г, петрушка — 10 г, перец сладкий — 60 г, картошка — 160 г, соль, перец черный молотый, лавровый лист — по вкусу.

КАК:

Налить в кастрюлю 0,8 л воды и вскипятить ее. Замороженные овощи лучше бросить в еще холодную воду. Если бросить в кипяток, вероятней всего оболочка горошка и фасоли просто лопнет, а кипяток остынет и его все равно придется довести до кипения. Сразу же стоит бросить в суп брюссельскую капусту. Посолить и поперчить по вкусу, добавить один лавровый лист. Перец, морковку, лук, картошку очистить и порезать на небольшие кубики. После закипания воды бросить нарезанные овощи в суп и перемешать. Варить суп до готовности овощей, это приблизительно 20 минут. Если надо, добавить соли и перца. Готовый суп разлить по тарелкам и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.