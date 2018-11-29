В ближайшей перспективе маячит введение визового режима с Россией

После совершенной 25 ноября провокации в Черном море, когда три плавсредства ВМС Украины попытались без надлежащего разрешения пройти Керченский пролив и были превентивно остановлены пограничными судами ФСБ РФ, начался очередной виток антироссийской истерии.

Если внимательно присмотреться к международной политике Запада последних лет, можно проследить интересную закономерность: приблизительно каждые три месяца возникает новая история, которая становится поводом для усиления санкций против нашей страны. Сбитый ВСУ малайзийский лайнер — участие России в операции в Сирии — обвинения в обстреле Алеппо, химической атаке в сирийском городе Дума — отравление (ли?) Скрипалей — выборы в ДНР-ЛНР — теперь вот попытка нарушения российской госграницы силами ВМС Украины. И тут же не заставившие себя ждать крики прибалтийских демократий «призвать Россию к ответу».

Что на самом деле произошло в воскресенье в Керченском проливе? Российские пограничники выполнили свою работу по недопущению несанкционированного проникновения иностранных военных в российские территориальные воды. И не более того. Молодцы. Израиль в похожей ситуации расстреливал или захватывал с воздуха совсем даже не военные, а гражданские корабли с гуманитарной помощью, предназначенной сектору Газа.

Главным (на данный момент) следствием возникшего конфликта стала подготовка к военному положению на всей территории Украины. Согласно украинской Конституции в период действия военного положения невозможно объявлять и проводить выборы, вести избирательные кампании, критиковать в СМИ или с трибуны парламента действия военной администрации (вплоть до закрытия СМИ и партий). Разрешаются изъятие имущества у физических и юридических лиц «в целях достижения национальной безопасности» (какой простор для передела бизнеса!), пополнение военного бюджета за счет бюджетов регионов, использование ресурсов организаций и предприятий всех форм собственности «в военных целях». Вводятся ограничения на свободу перемещения внутри страны (для военнообязанных) и передвижения за границу (для силовиков и части госслужащих). Возможно введение комендантского часа и ограничение движения транспорта в отдельных регионах (в первую очередь в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях). И много чего еще вплоть до запрета продажи алкоголя. В общем, прекрасная предвыборная атмосфера!

Зачем это Порошенко? До президентских выборов осталось четыре месяца, а его рейтинг уступает показателям трех других кандидатов — Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и даже комика Владимира Зеленского. В такой ситуации не то что победить — выйти во второй тур без провокаций не получится. Собственно, об этом еще летом предупреждала Тимошенко, не готовая второй раз упустить из рук президентский пост. В нормальной (если ее можно такой назвать) политической ситуации Верховная рада должна была провести голосование по поводу назначения даты президентских выборов за 90 дней, то есть уже в конце декабря. С введением военного положения это станет возможным только после его отмены. Учитывая, что предложенный срок военного положения составляет 60 дней, если он не будет продлен, выборы могут быть назначены в конце января на конец апреля. Нельзя также исключать и того, что Порошенко захочет объединить проведение президентских выборов с парламентскими, которые должны состояться в сентябре 2019‑го.

Очевидно, что не столько ради месячной отсрочки Порошенко пошел на воскресную провокацию — целей было несколько. Прежде всего дать еще один повод западному «мировому сообществу» осудить действия России, особенно важно — накануне запланированной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Затем снова привлечь к себе угасающее внимание Запада, постараться доказать Вашингтону, что даже с его нынешним рейтингом он лучший для американцев президент в Киеве. Ну и попутно решить вопрос собственно с рейтингом, ведь в течение ближайших двух месяцев он станет единоличным лидером (как главнокомандующий) во всех СМИ. Тот факт, что следствием военного положения может стать холодная зима для большинства рядовых украинцев, полный разрыв всех связей с Россией и большие проблемы для бизнеса, ориентированного на экспорт из Мариуполя через Керченский пролив, — это уже детали. Ограничения на въезд «отдельным категориям граждан РФ» уже озвучил глава украинской погранслужбы. В ближайшей перспективе маячит разрыв дипломатических отношений и введение визового режима с Россией, которое может резко увеличить количество желающих стать гражданами Донецкой и Луганской народных республик, имеющих безвизовый въезд на территорию РФ.

Что делать России в сложившейся ситуации? Повторение как мантры «не поддаваться провокации» важно для военных, но не для гражданских. Население, не забывшее события «русской весны», будет ждать активной реакции. Выдачу российских паспортов всем желающим в Донбассе, анонсированную еще два года назад убитым Александром Захарченко, пора реализовать на практике. Активный отпор обнаглевшим бандеровцам везде, где возможно, — в ответ на обстрелы в Донбассе и на провокации в Азовском море. Введение санкций за торговлю с Украиной. Запрет на поставки газа и других энергоресурсов в эту страну, ведь вопрос, чем были заправлены нарушители российской границы, пока открыт.

Будет ли война? Войны не будет, потому что Украине нечем воевать. Угроза вывести «весь свой флот» к Керченскому проливу, озвученная Порошенко, красиво выглядит, но смешна в реализации. Что выводить-то? А НАТО никогда не полезет защищать нечлена альянса. Так что с высочайшей долей вероятности эти пляски вокруг «военного положения» останутся исключительно в политической сфере. На выборах еще и не то бывало.

Олег БОНДАРЕНКО.

НАШ ЭКСПЕРТ

Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:

— Если бы Россия утопила украинские корабли, Запад наверняка ввел бы новые санкции. Без этого повод выглядит сомнительным. Скорее всего, Киев продолжит дестабилизировать ситуацию, ища новые возможности для ограничения экономических возможностей Москвы. Тем более что уже подготовленные в США, но еще не введенные антироссийские санкции являются очень тяжелыми. Правда, вопрос, какие суда они могут использовать для дальнейших провокаций. Например, в следующий раз мы можем задержать «Гетмана Сагайдачного», но на этом украинский флот кончится. Причем в таких случаях после задержания корабли, как правило, подлежат конфискации.

КСТАТИ

Что представляет собой сейчас украинский военный флот? Это 13 боевых катеров, фрегат «Гетман Сагайдачный», 1 десантный корабль, 1 тральщик, 6 буксиров, 5 быстроходных жесткокорпусных надувных лодок, 2 катера связи, 3 танкера, 7 водолазных кораблей, 2 корабля управления и разведки, 1 поисково-спасательное судно и 1 противопожарное, 3 учебных катера и 1 рабочий. Таким образом, утрата новеньких «Бердянска» и «Никополя» является серьезным ударом для военного потенциала Киева. «Бердянск» был спущен на воду в 2016 году, «Никополь» — в 2018-м. Оба катера были собраны на заводе «Ленинская кузня», принадлежащем Петру Порошенко. Хотя гордость суверенного государства «Бердянск» из-за многочисленных недоделок около года не мог пройти испытания, он все же сошел со стапелей под салют и шампанское. При этом корабли серии «Гюрза» (к коим и относятся «Бердянск» с «Никополем») строят с начала 2000-х годов. В модернизированной версии «Гюрза-М», которыми сейчас активно вооружается Украина, изменились только габариты: катер стал больше и со скошенными углами, у него появилась дымовая завеса. В перспективе США обещают передать Киеву 2 списанных патрульных катера, спущенных на воду в 1988 году, но вряд ли их можно считать достойной заменой задержанным кораблям — разве что буксиру «Яны Капу». Судно находится в строю уже больше 40 лет. До 2016 года «Яны Капу» назывался «Красноперекопск» — в честь города в Крыму. Однако украинские власти «декоммунизировали» населенный пункт, в результате чего пришлось переименовать и корабль.