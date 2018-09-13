Превратится ли холодный регион в «горячую точку»

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном районе». Об этом на недавнем заседании коллегии военного ведомства заявил Сергей Шойгу. Почему Арктика в последние годы приобретает статус стратегического региона планеты?

Как мухи на варенье

А ведь в 90-е годы и вплоть до «нулевых» про Арктику в нашей стране практически не вспоминали. Россия прекратила строительство судов ледокольного класса. Самолеты северной авиации еще советской постройки доживали свой век без ремонта. Разведка полезных ископаемых велась из рук вон плохо. А военные оставляли свои городки и аэродромы, уводя целые дивизии авиации и ПВО. Некогда могучий Северный флот тоже тихо умирал, ржавея у обледеневших причалов.

В те годы появился целый ряд стран, которые, видя слабость России, начали активно интересоваться Арктикой. Один из первых — Китай. Большой интерес арктические природные богатства вызывали и у стран НАТО, в первую очередь США, а также ряда государств Европы. Причем не только тех, чьи границы есть в Арктическом регионе. Пользуясь тем, что Евросоюз — структура, объединяющая экономические интересы многих европейских стран, виды на Арктику появились, к примеру, даже у таких государств, как Германия.

Но примерно с 2007 года окрепшая Россия стала постепенно возвращаться в Арктику, стремясь при этом законодательно оформить свои законные права на эти территории и ресурсы в соответствии с международным законодательством. Это, безусловно, не понравилось тем, кто уже спал и видел добычу полезных ископаемых, включая углеводороды, на арктических шельфах, борьба за которые с каждым годом обостряется.

Ситуация осложняется еще и тем, что существует такая международная структура, как Арктический совет, — это международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. При нем есть постоянный комитет, куда входят восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США), а также Европейский парламент. Слабая международная законодательная база по Арктике, но при этом наличие здесь огромного количества полезных ископаемых, а также резкое потепление климата, которое облегчает их добычу, — все это в совокупности вполне может, как сказал российский министр обороны, в самое ближайшее время «привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном районе».

Для защиты национальных интересов в этом регионе Россия вынуждена усиливать здесь военное присутствие. Военным ведомством разработан комплексный план по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, по словам Шойгу, «для адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы». А угрозы это не только экономические, но и военные.

Есть что защищать

Как заявляют в Минобороны, усиливая свою военную группировку в Арктике, мы преследуем несколько основных целей.

Во-первых, защищаем природные ресурсы арктического шельфа и Северного Ледовитого океана, большая часть которых залегает на территории, принадлежащей России. Арктика — это предпоследняя на Земле не тронутая человеком кладовая полезных ископаемых, если считать Антарктиду. Запасы ее огромны. По оценкам Российской академии наук, в Арктике «складировано» минерального сырья на $30 триллионов. Если в рублях — 2 квадриллиона! Здесь сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых ресурсов. Это 100% коренных алмазов, до 90% марганца и хрома, 47% платины, от 60 до 90% газа, 60% нефти и 40% золота.

Во-вторых, крупная военная группировка здесь решает проблему контроля и безопасности перевозки грузов по главной водной артерии региона — Северному морскому пути. Этот водный путь наиболее экономически выгоден, так как является самым коротким маршрутом из Европы в Азию. Протяженность — 7200 миль. Из них непосредственно Севморпуть — от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 3600 миль. Альтернатива такому пути — проход по транспортным артериям через Суэцкий или Панамский каналы. И если расстояние, проходимое судами из порта Мурманска в порт Иокогамы (Япония) через Суэцкий канал (а там не все суда могут пройти из-за габаритов), — это 12 840 морских миль, то Северным морским путем — только 5770 морских миль. В 2016 году по Северному морскому пути было перевезено 7,26 млн тонн различных грузов, что впервые превысило показатели советских времен.

И в-третьих, что для Минобороны, пожалуй, самое главное: Арктика — важнейший регион в военно-стратегическом плане. Воздушный путь через Северный полюс имеет минимальное подлетное время для баллистических ракет США. Ну, и соответственно, для наших ответных ракет — по Штатам. За долгие годы многочисленных армейских реформ и «оптимизаций», сокращения войск на этом стратегически важном направлении привели к тому, что небо здесь оставалось практически открытым для нападения потенциального противника. Огромная северная морская граница также долгие годы была уязвимой. Усиление на этом направлении боевого потенциала Северного флота, включая береговые ракетные комплексы и средства ПРО-ПВО (наземные и корабельные), — серьезный сдерживающий фактор для атомных субмарин вероятного противника и его кораблей, оснащенных стратегическими ударными комплексами.

Призвали «Илью Муромца»

Как заявил Сергей Шойгу на заседании военной коллегии, «этой весной в состав Северного флота приняты ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», летом — фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». Завершаются государственные испытания морского танкера «Академик Пашин».

Напомню, что в мае 2019 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге планируется спустить на воду новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Еще по заказу Росатома строятся три самых мощных корабля арктического класса.

Министр напомнил и про современные подлодки проектов «Ясень» и «Борей» с крылатыми и баллистическими ракетами, которые сейчас осваивают моряки-североморцы, и подводный крейсер «Юрий Долгорукий», в мае успешно отстрелявшийся залпом сразу четырьмя стратегическими ракетами «Булава».

Кроме того, по словам Шойгу, в акватории Северного морского пути теперь снова в постоянном режиме присутствуют боевые корабли и суда обеспечения. Противолодочные самолеты Ту-142 выполняют трансарктические полеты в высоких широтах. А на российской военной базе «Арктический трилистник», построенной по уникальным северным технологиям на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, несут службу подразделения 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Эта армия, сформированная в декабре 2015 года, охраняет воздушное пространство еще и на архипелагах Новая Земля, Северная Земля, Новосибирских островах.

Боевые комплексы арктической модификации «Тор» и «Панцирь», которые стоят на вооружении этой армии, можно было видеть на Красной площади во время парада 9 Мая, когда они ехали по столичной мостовой, окрашенные в белые северные цвета. Эти машины адаптированы к арктическим условиям и сегодня надежно работают даже при минус 50 по Цельсию. Они способны эффективно уничтожать воздушные цели, летящие на предельно малых, малых и средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду, в том числе в условиях массированного налета и радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

Каждый такой ЗРК «Тор» может вести сразу 48 воздушных объектов. Затем умная машина сама выбирает из них 10 наиболее опасных на данный момент и сразу уничтожает их залпом — по четыре одновременно. Причем от комплекса не могут укрыться даже объекты, созданные по технологии «стелс». Стрелять «Тор» способен даже во время движения, чем и уникален.

Другой зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) малой дальности «Панцирь-СА» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей, скорострельными автоматическими пушками и современными ракетами способен гарантированно уничтожить любые воздушные цели в радиусе 20 км. Именно эти комплексы охраняют сегодня от нападения с неба новейшую военную базу России «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Основные силы российского подводного флота также сосредоточены именно здесь. Кроме того, по информации наших источников в «оборонке», на Северный флот планируется поставить, а возможно, уже ставятся на вооружение береговые ракетные комплексы «Бал». Они были приняты на вооружение в 2008 году и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, охраны побережья на десантоопасных направлениях.

Где именно размещаются эти комплексы, точной информации нет, но можно предположить, что они появятся на Кольском полуострове, чтобы на всякий случай держать под прицелом корабли вероятного противника.

Россия вернулась в Арктику на века

Усиление российского военного присутствия в Арктике, безусловно, не может остаться незамеченным странами НАТО, в первую очередь США. Оно, конечно же, их сильно раздражает. На военной коллегии Сергей Шойгу напомнил, что в «настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая».

Однако, как считают эксперты, главными конкурентами по отстаиванию своих интересов в Арктике для России в первую очередь окажутся все же Дания, Норвегия, Канада и США. Другие страны, не так громко заявляющие о своих претензиях на наш Север, это Китай, Южная Корея, Нидерланды, Франция, Германия, Швеция и Великобритания.

Все они преследуют здесь не только экономические, но и военно-стратегические интересы, пытаясь вытеснить Россию из Арктики всеми способами, как дипломатическими, так и политическими и военными. К примеру, США недавно выдвинули предложение предать Северному морскому пути статус международного. Неудивительно, если такое предложение будет поддержано кем-то из тех, кто и сам не прочь попользоваться чужим добром, объявив его общим.

Одновременно военные расходы Дании и Норвегии, связанные с присутствием в Арктике, увеличились на 20%, а США и Канады — почти на треть.

В новой программе вооружений, недавно принятой в США, заложены специальные виды оружия, с помощью которых можно вести военные действия в условиях Арктики. Ряд военных учений армии США, особенно проводившиеся в течение последних двух лет, тоже были посвящены отработке действий в условиях арктических широт. А в штаб-квартире НАТО по-прежнему активно обсуждается выдвинутое еще в 2010 году предложение о создании арктического командования Североатлантического альянса.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, «сегодня США под видом защиты от российской военной агрессии наращивают свой потенциал в Арктике. Западные партнеры рассматривают нашу оборонную инициативу в Арктике как прямую агрессию». По мнению ряда специалистов, интерес для США в этом регионе представляют не только ресурсы. Вашингтону выгодно разместить в Арктике системы противоракетной обороны. А потому скрытого военного противостояния в этом регионе нам с американцами, похоже, не избежать.

И потому, как ранее докладывал министр Шойгу, всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, острове Врангеля и мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью 700 тыс. кв. м. В них размещено более тысячи военных, а также специальное вооружение и техника. Он напомнил, что построены три уникальных военных объекта («Арктический трилистник»), а также «продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты». По словам Шойгу, за всю историю освоения Арктики ни одна страна в мире не реализовывала такие крупномасштабные проекты. И «мы сюда, в Арктику, пришли не на год и не на два, а надолго — на века».

Олег БОЖОВ.