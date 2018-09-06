Так считает Ион Чебан, рассказавший о том, как он будет баллотироваться на парламентских выборах

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева сделал заявление о предстоящих парламентских выборах и высказал свое мнение о контркандидате Андрее Нэстасе, победившем на выборах на должность генпримара.

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева сделал заявление о предстоящих парламентских выборах и высказал свое мнение о контркандидате Андрее Нэстасе, победившем на выборах на должность генпримара.

«Мы решили, что в парламент я пойду по партийным спискам. Я сделаю все, чтобы помочь своей команде. Как у секретаря партии у меня есть ряд обязанностей, и я буду баллотироваться, принимая их во внимание. Вы видели, какую деятельность мы проводили и на референдуме, и во время предвыборной кампании на должность мэра: с 7 часов утра мы начинали сбор подписей и распространяли листовки, до поздней ночи проводили встречи с избирателями. Как секретарю партии утром мне нужно было быть в штаб-квартире, чтобы собирать информацию, анализировать, делать отчёты и т. д.», – сказал Ион Чебан. Он утверждает, что быть частью команды ему будет намного сложнее, тем не менее он будет баллотироваться по партийным спискам.

Напоминаем, что следующие парламентские выборы состоятся 24 февраля 2019 года.

Спустя три месяца после досрочных выборов примара Кишинева кандидат от Партии социалистов и глава фракции в Муниципальном совете Ион Чебан представит отчет об итогах деятельности фракции за этот период.

Примечательно, что контркандидат от Партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе забыл о своем участии в выборах и победе. Он не осуществил свою предвыборную программу, хоть и обещал бороться с незаконными стройками и решать проблемы города. Ион Чебан сказал в передаче одного из местных телеканалов, что сожалеет о том, что его контркандидат, победивший на выборах, несмотря на многочисленные нарушения с его стороны, не находится в кресле примара.

«Мне досадно, что Андрей не находится в примэрии, чтобы показать, что умеет и как умеет. Для кишиневцев и меня лично это важно. Прошло три месяца, и Андрей ничего по городскому вопросу не сделал. Он говорил про остановки незаконных строек и другие проблемы. Что в итоге?», – отметил Чебан.

Глава фракции ПСРМ в мунсовете заявил, что у Нэстасе нет даже новых обращений в правоохранительные органы по поводу незаконных строек.

«Мы опротестовали и решение и.о. примара Руслана Кодряну о собственном назначение на эту должность. Уверен, что такого протеста со стороны Нэстасе не будет. Ему это выгодно. Ему это нравится. У него не было задачи управлять городом. У него нет настоящей команды. Могли хоть для отвода глаз назначить человека, чтобы занимался делами. Нэстасе забыл о своем участии в выборах примара Кишинева», – сказал Чебан.

По его словам, нет необходимости в полномочиях примара, чтобы решать проблемы города. Чебан напомнил, что муниципальные советники от ПСРМ занимались столичными проблемами еще тогда, когда не были в совете.

«Я думаю, что и Нэстасе и его команда ленивые и у них полностью отсутствует понимание, что нужно делать в городе. Цель у Нэстасе была другая – попасть в парламент, чтобы защитить интересы тех, кто платит за содержание его партии», – считает глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

Стоит напомнить, что в минувшие месяцы по инициативе социалистов Муниципальным советом Кишинева были приняты многие важные решения для разных категорий горожан. В настоящее время, также по инициативе фракции ПСРМ, в столичных дворах устанавливаются детские и спортивные площадки, а также по всему городу заменяются изношенные скамейки на новые.

Напоминаем, что в мае на выборах примара Кишинева во второй тур вышли кандидат от ПСРМ Ион Чебан и кандидат от «DA» Андрей Нэстасе. Тогда Нэстасе набрал 52,57% голосов, а его контркандидат 47,43%. После выборов суд признал выборы несостоявшимися. На сегодняшний день должность и.о. примара занимает Руслан Кодряну.