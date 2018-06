Чем удивляют нас иностранные болельщики и чем мы удивляем их

Футбольные болельщики из 32 стран мира разъехались по 11 российским городам. Фанаты с удивлением взирают на «многогранную Россию», а жители регионов — на нестандартных заграничных гостей. Процесс взаимного познания довольно увлекателен. Во многих городах, принимающих ЧМ, уже появились свои любимчики и легенды из числа закордонных болельщиков. Гости в ответ тоже пересказывают друг другу наиболее запоминающееся из увиденного…

В Ростове-на-Дону несомненным лидером зрительских симпатий стал бразилец Томер Савойя. Журналист, прибывший в качестве болельщика сначала в Москву, так активно болел за Россию в день открытия, что в Ростов-на-Дону на следующий день прибыл с богатым запасом свежевыученных слов. Которые и выдал встречавшей гостей ростовской телекомпании. «Россия офигенная страна!!! Братан!!!» — кричал он так задорно и жизнерадостно, что уже к вечеру стал интернет-мемом. А через день записал музыкальный клип с этой же «центральной темой» в окружении ростовских братанов. И по улице ему теперь просто не пройти: все бросаются к нему с просьбой сделать селфи, причем требуют, чтобы он обязательно прокричал ставшую знаменитой фразу. Похоже, Томер уже сам не рад своей популярности. По крайней мере на последних видео из Ростова он выглядит слегка подуставшим. А может, неделя активной фан-жизни сказывается…

В Санкт-Петербурге не верившие своему счастью фанаты мчались фотографироваться с «живым Месси». Слух о том, что нападающий аргентинской команды просто так бродит по улицам, быстро разнесся по городу. Однако Месси быстро признался, что он — всего лишь двойник форварда «Барселоны» из Ирана. 25-летний Реза Перестеш из Тегерана, который прибыл в город на Неве на матч своей команды, рассказал журналистам, что о потрясающем сходстве с Месси ему рассказали знакомые. Ничего специально для этого Реза не делал, более того, борода у него довольно давно, в отличие от Месси. К популярности Перестеш уже привык и на восторженные крики прохожих реагировал с пониманием.

В Екатеринбурге ответственно подошли к встрече старейшего фаната французской сборной: Клеман Томашевски ездит за своей командой на матчи уже 36 лет. Причем путешествует он не один, а со своим петухом Балтазаром, которого считает талисманом. Однако в Россию Клеман напарника не взял. Боялся, что пожилая птица не перенесет множество перелетов. Однако в уральской столице его ждал сюрприз: местные волонтеры подарили ему молодого петуха. Француз назвал его БалтазаРусом и ходит с ним по городу, охотно фотографируясь со всеми желающими.

В Нижнем Новгороде, очень полюбившем веселых и добрых шведов, вспоминают группу болельщиков из Стокгольма: бородатые мужички в париках с косичками и ярких сарафанах — а-ля Кончита Вурст — целый день «работали фотомоделями» на пешеходной Покровской улице города, еще одна забавная группа отличалась желтыми футболками со специальной надписью на русском «Пива, пожалуйста». Как пояснили фанаты, «это для того, чтобы официанты нас понимали». Но живой отклик в душах нижегородцев вызвали два других шведа — уснувших после бурного отмечания игры своей команды прямо на газоне в центре города. Поутру они проснулись в окружении вежливых полицейских, которые пыталиcь выяснить, не случилось ли с гостями чего страшного? Видимо, само пробуждение под взглядом семерых как минимум стражей порядка, стало для гостей самым кошмарным. «Dont worry. We are your frends», — успокаивал шведов волонтер, присевший возле них. Но те озирались, тщетно пытаясь понять, что с ними теперь будет. А все было хорошо. Напоили водой и до гостиницы проводили…

В Казани болельщики из Ирана подивили жителей нестандартным решением вопроса с размещением: небольшие палатки они разбили… прямо на автомобилях, в которых прибыли на матч.

А что же вызывало интерес у иностранных гостей в городах, принимающих ЧМ, помимо стадионов и пивных баров? В Ростов-на-Дону, оказывается, многие болельщики ехали в надежде увидеть «настоящих казаков». Их любопытство было удовлетворено сполна: помимо того что казаки на лошадях помогали полиции следить за порядком в городе, для гостей еще на берегу Дона устроили показательные выступления с разводом конного караула и мастерством владения шашкой. Особо впечатлились болельщики из Саудовской Аравии: «У нас на флаге есть меч, поэтому это нам близко», — рассказывали они местным СМИ… В Казани болельщики всерьез спрашивали: «А где ваши медведи? Как их можно увидеть?». Вообще-то в столице Татарстана есть хороший зоопарк, но посылать туда фанатов казанцы не решались — после того как одного любопытного китайского туриста в день открытия чемпионата там за руку цапнул енот. А в Волгограде иностранные болельщики узнали про страшное российское насекомое и выучили новое слово — moshka. Вредный гнус в эти дни буквально заполонил город на Волге, нашествие мошки даже чуть не сорвало матчи ЧМ. Игроки, вместо того чтобы бегать по полю, размахивали руками и трясли головой в надежде избавиться от липнущего гнуса. Город с вертолетов опрыскивали репеллентами, но это помогло ненадолго. В результате сейчас особой популярностью у болельщиков пользуются аптеки, где продают ванильное масло, которое отпугивает мошку. У многих магазинов появились рукописные рекламные щиты, на которых на латыни написано Vanilla и нарисована мошка, перечеркнутая крест-накрест.

В общем, за первую неделю иностранцы узнали много нового о России, а жители российских городов — о привычках иностранцев. Процесс познания продолжается…

Елена ГАМАЮН.