УЧЕНЫЕ ОБЪЯВИЛИ ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ ВИТАМИНЫ БЕСПОЛЕЗНЫМИ

Группа исследователей, представляющих Университет Торонто, пришла к выводу, что наиболее часто используемые витаминные и минеральные добавки в долгосрочной перспективе почти не приносят пользу для здоровья. По мнению ученых, это может означать, что до сих пор положительное влияние этих добавок на организм переоценивалось.

Специалисты обобщили результаты множества научных работ, проведенных в период с 2012 по 2017 годы. Исследователей интересовали различные добавки, однако в первую очередь они обратили внимание на самые распространенные — витамин C, витамин D, кальций и так называемые «мультивитаминные» добавки, одновременно содержащие большую часть витаминов и минералов.

Как утверждают ученые, ни одна из этих наиболее популярных добавок не приносила организму ни какого бы то ни было значимого вреда, ни заметной пользы. Также ученые обратили внимание на то, что антиоксиданты в витаминных добавках могут быть даже немного вредны, хотя и они не оказывали практически никакого влияния на организм.

Как утверждает ведущий автор исследования Дэвид Дженкинс, витаминные добавки приносят организму значительно меньше пользы, чем содержащие эти витамины продукты растительного происхождения, включая овощи, фрукты и орехи.

Ученые довольно редко высказывают сомнения в пользе витаминных добавок, однако приведенное выше исследование является не единственным в своем роде. В частности, два года назад группа канадских исследователей под руководством Майкла Аллена из Альбертского университета пришла к выводу, что витамин D «в таблетках», вопреки распространенному мнению, не способствует ни укреплению костей, ни профилактике ревматоидного артрита, ни лечению рассеянного склероза или борьбе с депрессией.

В то же время исследования, в которых приводятся доказательства пользы тех или иных фруктов и овощей, публикуются очень часто.

ШАШЛЫК СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДАЖЕ НЮХАТЬ

Специалисты из Китая заявили, что приготовление мяса на углях может приводить к появлению у человека опасных мутаций, причем такому воздействию подвергаются все люди, стоящие около мангала, даже если кто-то из них не будет есть сам шашлык.

Специалисты отмечают, что при приготовлении шашлыка или барбекю образуются полициклические ароматические углеводороды, которые, как показали некоторые исследования ранее, могут быть причиной генетических мутаций, провоцирующих смертельно опасные заболевания. Как утверждают специалисты, эти вещества образуются из-за того, что аминокислоты и сахара жарящегося мяса капают на угли, где под воздействием высокой температуры подвергаются различным химическим реакциям. После этого углеводороды поднимаются в воздух с дымом и частично эти вещества скапливаются на самом шашлыке. Исследователей заинтересовало, попадают ли опасные вещества в организм людей уже на этапе приготовления шашлыков. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого добровольцы готовили шашлык, а сами исследователи отмечали, как далеко каждый из участников эксперимента находится от мангала, во что он одет и ел ли сам шашлык.

Как оказалось, большее количество вредных веществ попадало в организм при поедании жареного мяса, однако специалисты подозревают, что при попадании на кожу вещества эти могли быть более вредны.

При этом утверждается, что даже одежда с длинными рукавами не слишком защищает от полициклических ароматических углеводородов. Более того, после того как одежда впитала в себя вредные вещества из дыма, у них остается больше времени на то, чтобы через одежду впитаться и в кожу. По мнению ученых, людям, которые готовят шашлык постоянно — например, в силу профессиональной деятельности, — следует иметь при себе сменную одежду и надевать ее сразу после приготовления мяса.

В КАКОЙ СИТУАЦИИ ЛИШНИЙ ВЕС СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Люди с инфекционными заболеваниями, угрожающими жизни, имеют больше шансов справиться с болезнью, если страдают от лишнего веса. Об этом заявили специалисты, представляющие Орхусский университет. Специалисты отмечают, что подобная зависимость выглядит парадоксально, однако утверждают, что она действительно существует.

Специалисты проанализировали информацию о более чем 5 миллионах случаев заражения пневмонией или сепсисом, зарегистрированных в тысяче больниц в разных регионах США. Как оказалось, пациенты, страдающие от ожирения, имели на 29 процентов больше шансов пережить пневмонию, и на 22 процента — сепсис.

Размышляя о вероятных причинах, по которым лишний вес помогает пережить инфекции, авторы исследования напоминают, что жировые отложения по большому счету представляют собой «запасы энергии», которые в подобной ситуации человеку, вероятно, пригождаются. Также ученые обращают внимание на то, что лишний вес заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме, что само по себе может быть полезно не всегда, однако не позволяет инфекции застать организм врасплох.

О том, что лишний вес может не только приносить вред, но и спасать жизнь, ученые задумываются не впервые, однако исследований, результаты которых свидетельствуют в пользу такой позиции, сравнительно немного. Два года назад специалисты, представляющие Копенгагенский университет, заявили, что у людей, чей индекс массы тела ощутимо выше общепринятой нормы, риск ранней смерти от различных причин ниже, чем у тех, у кого соотношение роста и веса стремится к предполагаемому идеалу. Ранее к подобному выводу пришла и еще одна группа исследователей. В обоих случаях, впрочем, речь идет о превышении среднего веса. Впрочем, значительно чаще специалисты обращают внимание на негативные последствия лишнего веса, и в особенности ожирения.

Статистика свидетельствует о том, что пару лет назад количество людей с ожирением впервые в истории человечества превысило число тех, кто страдает от нехватки веса.

КОГО АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Группа исследователей из ряда британских научных и учебных организаций выявила генетическую мутацию, для обладателей которой алкоголь особенно опасен. Специалисты утверждают, что у таких людей под воздействием спиртных напитков может быстро развиться сердечная недостаточность и увеличивается риск внезапной смерти.

Ученые обратили внимание на ген, кодирующий белок титин, или коннектин. Он состоит из 38 138 аминокислот. Ранее уже было известно, что мутации в данном гене связаны с наследственной гипертрофической кардиомиопатией — заболеванием, характеризующимся утолщением левого желудочка сердца и хаотичным расположением мышечных волокон в миокарде.

К участию в исследовании специалисты пригласили людей с несколько другим заболеванием, дилатационной кардиомиопатией, при которой наблюдается растяжение полостей сердца без увеличения толщины стенок. При ней часто наблюдается развитие прогрессирующей сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и проводимости и выше риск закупорки кровеносного сосуда тромбом. Одной из причин возникновения этого заболевания может быть употребление алкоголя, однако даже в этом случае, как предположили специалисты, генетика может играть важную роль.

Изучив ДНК 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией, специалисты выяснили, что определенная мутация в гене, кодирующем титин, наблюдалась у 13,5 процента из них. Как утверждают специалисты, в целом по Великобритании данная версия гена встречается примерно у одного человека из ста. Это достаточно мало по сравнению с выборкой ученых, чтобы предположить, что данная мутация действительно делает алкоголь опасней, но достаточно много, чтобы предположить, что данная проблема затрагивает очень большое количество людей по всему миру.