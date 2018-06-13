Ученые предрекают кровопролитные войны из-за нехватки воды

В конце ХХ века войны шли за нефть и за газ. В начале ХХI — за нефть и за газ. Но уже через 25–30 лет, по утверждению ученых, нешуточные сражения на планете начнутся за чистую питьевую воду. Причиной раздора могут стать любые источники жизненно необходимого ресурса — реки, озера, пруды, каналы. А нехватка воды выльется в кровопролитные войны с тысячами жертв.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, рост потребления воды в два раза опережает рост населения. Если нынешние темпы увеличения численности жителей Ближнего Востока и Северной Африки, а также сельскохозяйственного и промышленного развития сохранятся, то уже через 20–30 лет вся имеющаяся в Израиле и Иордании пресная вода будет использоваться исключительно как питьевая. Сельское хозяйство сможет получать только очищенные сточные воды, а промышленность будет пользоваться опресненной морской водой.

Покойный король Иордании Хусейн утверждал, что «единственный вопрос, который ввергнет Иорданию в войну, — это вода». Бывший Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали тоже предполагал: «Следующая война на Ближнем Востоке будет за воду». И если не выработать четких правовых гарантий в отношении доступа и потребления водных ресурсов в регионе, последствия конфликтов могут быть чудовищными.

По статистике, на территории Ближнего Востока и Северной Африки проживает 5% мирового населения. Однако на нее приходится лишь 0,9% мировых запасов воды. Замкнутый круг: как только увеличивается бедность, происходит рост населения и уменьшается количество доступной воды. Это, в свою очередь, приводит к еще большей бедности и к новому витку в увеличении количества людей. А с ростом населения, соответственно, возникает потребность в большем количестве воды.

Есть проблемы и в странах СНГ. В самом невыгодном положении находится Казахстан. По статистике, из всех постсоветских стран он имеет худший показатель по обеспечению водой в расчете на единицу площади. Большинство рек, протекающих по его территории, берет начало либо в Китае (это река Или, впадающая в Балхаш, и Иртыш), либо в Киргизии (Сырдарья), либо в России (Урал). Местные ученые даже подсчитали, что больше всех Казахстану «задолжала» Россия. Расчет прост: по Иртышу, Тоболу и Ишиму в Россию в год утекает 36 кубических километров, а притекает по Уралу только 8. То есть «долг» России составляет 28 кубических километров пресной воды в год. В связи с этим власти Казахстана, а заодно и Узбекистана стали все чаще возвращаться к идее реанимировать старый и, казалось бы, надежно похороненный проект поворота сибирских рек. И в самом деле: в мире с дефицитом воды у России будет несколько козырей.

Религиозные конфликты люди воспринимают спокойнее, чем экономические

Возможен ли вариант, что вода станет дороже нефти? Оказывается — более чем. Уже сейчас газировка и восстановленные соки (см. таблицу) почти догнали по стоимости бензин и обогнали сырую нефть.

— Бутилированная питьевая вода уже стоит дороже нефти, как и многие другие ресурсы и продукты, — говорит ведущий аналитик IndexBox Russia Александр Козлов. — Средняя цена одного литра нефти по итогам 2017 года составила 19,1 рубля, в то время как средняя стоимость одного литра питьевой воды (из расчета на один 19-литровый баллон для кулера) — 22 рубля. В прогнозном периоде не стоит ожидать каких-либо деструктивных факторов воздействия на российские запасы пресной воды. Постепенное обновление водоочистных сетей позволит не только сохранить доступ к пресным водным ресурсам (реки, озера, водохранилища), но и сохранить текущее ценообразование на данный ресурс.

— Увеличение численности населения планеты и экономическое развитие государств приводят к тому, что пресной воды потребляется все больше, а ее источники активно загрязняются. Ситуация остается сложной и уже не раз приводила к конфликтам — как к политическим, так и к военным, — комментирует советник генерального директора ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. — Наиболее сложными остаются регионы планеты, где пресной воды мало. К таким можно отнести Северную Африку; на территории Азии существуют сложные взаимоотношения между странами в борьбе за пресную воду; на Американском континенте есть спорные вопросы об источниках пресной воды и их использовании. Если, к примеру, называть реки, которые представляют интерес для многих стран, можно назвать Тигр, Иордан, Евфрат, Брахмапутру, Ганг, Лимпопо, Меконг, Замбези. Это лишь малая часть. А вообще практически любые водные источники в мире представляют интерес и могут стать причиной раздора в будущем.

Сейчас воды не хватает третьей части населения планеты (2,5 млрд человек). А ее потребление в мировом масштабе увеличилось в три раза. Вот и печальный итог: на планете сохраняются 70 регионов, где причиной для раздоров стала вода. К числу главных следует отнести конфликты между Турцией и Сирией (из-за рек Тигр и Евфрат); между Египтом, Суданом и Эфиопией (из-за Нила); между Израилем, Палестинской Автономией и Иорданией (из-за бассейна Иордана). Причину противостояния государства чаще всего не афишируют, а простые люди наивно полагают, что виной вражды являются национальность, религия и т.д. По словам политологов, такой аргумент для властей удобнее, поскольку идеологическая причина войны обычно воспринимается людьми лучше, чем экономическая. Дефицит воды угрожает национальной безопасности и говорит о неспособности правительства обеспечить народ одной из важнейших базовых потребностей, а религиозные конфликты — вещь привычная, обыденная: были, есть и будут.

Жители промышленных регионов России пьют воду с тяжелыми металлами

— Россия занимает второе место в списке стран по количеству возобновляемых водных ресурсов — 4505 млрд кубометров за год, — констатирует Александр Козлов.

Впрочем, этот показатель в сравнении со страной, занимающей первое место, достаточно скромен: у Бразилии — 8233 млрд кубометров — почти в два раза больше. По возобновляемым водным ресурсам на человека Россия тоже занимает второе место: 31 511 кубометров в год. У США — третьей страны в рейтинге — эти показатели в 3 раза ниже.

Надолго ли хватит воды, которая (даже из-под крана) будет соответствовать нормативам?

Привыкшие к нормальным жизненным условиям россияне наверняка сочувствуют африканцам и азиатам, но до конца так и не понимают: как это — постоянно жить без чистой питьевой воды? Как это — не иметь возможности подойти к крану и налить стакан освежающей влаги?..

Между тем сочувствовать вскоре нам придется не только соседям по планете, но и самим себе. Многие источники питьевой воды, в том числе Байкал, становятся непригодными для использования. Мелеют, заболачиваются реки, опреснение морей обходится в копеечку… А значит — людям придется тратить немалую часть зарплаты на бутилированную воду.

80% российской пресной воды сосредоточено за Уралом, где живут 20% жителей страны. Остальные 80% граждан живут в европейской части России, но имеют лишь 20% более-менее приемлемой питьевой воды. Но уж, казалось бы, в Москве — лидере по качеству воды не только в России, но и во многих странах мира, — должен быть порядок?

— А вот и нет. Абсолютно хорошей, чистой воды не существует нигде в мире, будь то цивилизованные страны или отсталые. И даже через мощные фильтры все примеси не уходят, — констатируют профессора кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, д.б.н. Владимир Ильинский и Виктор Хромов, которые занимаются водными проблемами не один десяток лет.

На территории России расположено 2,8 миллиона рек, 2,7 миллиона озер. В прогнозе на следующие 25 лет значительного сокращения пресной воды у нас ожидать не стоит. Больше того — даже рассматриваются варианты экспорта пресной воды с территории нашей страны.

Между тем и в нашей стране хватает территорий, где речная вода является опасной. А обеспечить регион нормальным питьем с помощью расположенных рядом водоемов невозможно.

— Есть такое место — Чапаевка под Самарой, — говорит эксперт. — Там расположены вредные промышленные предприятия, и возможности очистить воду до нормального состояния — чтобы ее можно было пить хотя бы через фильтр — невозможно.

Жители знают об этом, получают деньги за вредность. Для них единственный выход — покупать за эти самые деньги бутилированную воду и готовить чай и суп на ней.

Байкал превращается в зеленый кисель

Крупнейший природный резервуар пресной воды, впрочем, находится в нашей стране: в Байкале сосредоточено 20 процентов мировых запасов. И, казалось бы, это озеро способно обеспечить своим «сырьем» много миллионов, а то и миллиардов людей на долгие годы вперед…

— Байкал становится грязным и мелеет. В первую очередь — из-за огромных пожаров на берегах. Выгорает лес. А лес — это водосборная площадь. Во-вторых, реки зарегулированы (говоря простым языком, на них построены плотины. — Авт.), из-за чего в Байкал стало поступать меньше воды. И третье — есть многоуровневые колебания, многолетние циклы. Возможно, сейчас идет один из таких циклов, — говорит Виктор Хромов. — В свое время подобная проблема была у Каспийского моря. Оно резко мелело. Появилась идея перебросить северные реки на юг. Но вскоре от идеи пришлось отказаться: цикл закончился, и уровень Каспийского моря стал резко повышаться.

Еще одна серьезная причина разрушения экосистемы Байкала — засилье водоросли спирогиры. Ее размножению способствуют сбросы из населенных пунктов и туристических лагерей. И главным «удобрением» являются дешевые стиральные порошки и чистящие средства с высоким содержанием фосфатов и нитратов. Озеро, еще недавно славившееся чистейшей водой, местами напоминает зеленый кисель.

— Есть вещества, которые разрушаются тысячелетиями, — например, полихлорвинил, из которого делают пластиковые пакеты. Разрушаются они в течение 100 лет. Идет механическое перемалывание. Взвесь попадает в кишечники рыб и птиц, забивает их. Это становится большой проблемой. Ловят рыбу, вскрывают, а у нее желудок забит микропластиком, — комментирует профессор.

«Благодаря» человеческому фактору это вредное вещество появилось в большом количестве и на Байкале. Кстати, микропластик — это не только пакеты. Упаковки из-под воды, молока, кефира — это тоже он. Раньше, в советское время, была оборотная тара, в основном стеклянная: выпили — сдали. А если и не сдали, а выбросили, даже в водоем, — тоже ничего страшного: стекло не столь агрессивно.

— Почти во всех подмосковных реках на дне пластиковых бутылок — огромное количество. Когда дно начинают чистить — страшно наблюдать! — вспоминают специалисты.

Разрушается полихлорвинил неспешно, ведь течение рек, как правило, медленное, а пластик складируется годами. В результате дно поднимается — иногда на 5–6 метров, а река мелеет. Наступает момент, когда даже суда проходить не могут.

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Что ж, на наш век воды приличного качества, скорее всего, хватит. Да и на век наших детей, пожалуй, тоже. А вот у внуков начнутся серьезные проблемы. И решать их нужно уже сейчас. Иначе нас ожидает печальная судьба африканских стран. Или же, хотя в это и верится с трудом, кровопролитные сражения за ресурсы разразятся по всей планете. И нынешние вооруженные конфликты покажутся легкой разминкой перед глобальной водной войной.

Ольга ГРЕКОВА.

ГЛАВНЫЕ ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНЕТЫ:

■ Калифорния и Саудовская Аравия — исчерпание запасов грунтовых вод в ближайшие годы;

■ прибрежные районы Израиля — вода в колодцах и скважинах уже сейчас солона на вкус;

■ Сирия и Египет — крестьяне бросают свои поля, потому что почва покрывается коркой соли и перестает плодоносить;

■ Судан — опустынивание;

■ Египет — загрязнение Нила отходами не поддается очистке даже сверхмощными фильтрами; нежелание строить гидроузлы;

■ Таджикистан — нежелание Узбекистана строить серию ГЭС на реках Вахш и Пяндж, образующих при слиянии Амударью.