БОЛЕЗНЬ, ВОН ИЗ ГЛАЗА!
Витреоретинальный хирург Татьяна АВАНЕСОВА: «Пациенты должны минимум раз в год проходить профосмотры у офтальмолога»
Многие пренебрегают регулярными профосмотрами у офтальмолога. Кажется, если проблем нет, то и беспокоиться нечего. Однако такое легкомыслие чревато серьезными проблемами.
Например, мало кто замечает первые симптомы распространенного среди пожилых людей т.н. идиопатического макулярного разрыва. Однако, когда зрение серьезно падает, спасти его может лишь сложная операция. Сегодня, к счастью, появились новые технологии, которые дарят надежду таким пациентам. Но проблема в том, что они малодоступны.
О том, как не проморгать (во всех смыслах) болезнь глаз и что делать, если ее диагностировали, рассказала витреоретинальный хирург офтальмологической клиники Татьяна АВАНЕСОВА.
— Татьяна Андреевна, что такое макулярный разрыв?
— Начнем с того, что такое макула. Известно, что человеческий глаз состоит из трех оболочек: фиброзной, сосудистой и сетчатки. Изнутри глаз выстлан сетчаткой. Макулой называется центральная зона сетчатки. Макула отвечает за четкое и ясное зрение. Иногда случается так, что в центральном отделе сетчатки образуется отверстие или сквозной дефект — его и называют идиопатический макулярный разрыв (ИМР). Это заболевание приводит к существенному снижению центрального зрения, искажению изображения, к затруднению работы на близком расстоянии и чтению. Эта патология довольно распространена — она встречается в 1,7–3,3 случая на 1000 человек и чаще у женщин (в 72% случаев), чем у мужчин. Риск его возникновения растет с возрастом, примерно после 40 лет. И если ИМР диагностируют на одном глазу, то, по современным данным, в 10–15% случаев разрыв может возникнуть и на втором глазу в течение ближайших пяти лет.
— Почему это происходит?
— Мы до конца не знаем точно природы этого заболевания. Но есть факторы риска. В первую очередь особое патологическое крепление стекловидного тела к сетчатке, пол, возраст (риску подвержены люди в основном старше 60 лет). При этом наследственность роли не играет.
— Каковы первые симптомы этой болезни?
— Они бывают далеко не всегда. А если и бывают, не все их замечают. Нередко это является находкой во время планового осмотра при исследовании глазного дна и проведении оптической когерентной томографии, которую, увы, сейчас делают не во всех регионах и зачастую платно. Ведь приходится ждать очереди на исследование, которая порой растягивается на месяцы, а пациентам нужна помощь срочно.
Когда имеется разрыв ткани сетчатки в самом центре, пациенты часто ничего не замечают — ведь мы смотрим обоими глазами. Можно провести элементарный тест. Посмотрите на обычную плитку на стене, поочередно закрывая глаза (у каждого офтальмолога есть специальный тест для этого, он называется тест Амслера). Если вы увидите, что линии становятся волнистыми, искривленными, расплываются, нужно срочно обратиться к специалисту. На поздних стадиях искривления становятся видны, даже если не закрывать одного глаза; при чтении текста выпадает или «прыгает» часть букв. Кроме того, перед глазом появляется фиксированное темное пятно. Оперативным лечением патологии сетчатки занимаются витреоретинальные хирурги.
— Наверное, это редкие специалисты?
— В 1990 годах было всего несколько специалистов на всю страну. Сегодня витреоретинальных хирургов становится все больше. Наши врачи получили возможность посещать конференции, посвященные вопросам витреоретинальной хирургии, стажироваться в ведущих институтах страны, обучаться за рубежом. Клиники закупают специальное оборудование, поэтому и специальность приобретает распространение.
— ИМР лечится?
— Лечению на ранних стадиях (когда стекловидное тело лишь начало отслаиваться от сетчатки, тянет ее в центральной области, но до разрыва дело еще не дошло) помогает операция — витрэктомия, которая, относится к классу высокотехнологичных. Делаются крохотные проколы в склере, а потом стекловидное тело удаляется вместе с пленкой, которая крепится к сетчатке и тянет ее. Такая операция предотвращает дальнейший разрыв. Конечно, для ее проведения требуется очень дорогостоящее оборудование, большая часть расходных материалов для которого производятся только за рубежом. При разрыве сетчатки такую операцию тоже делают, но чем больше разрыв, тем выше риск, что он может не закрыться.
— Что тогда может помочь?
— Сегодня существует несколько достойных методик, позволяющих помочь пациенту с таким серьезным заболеванием. Одной из них, эффективной и безопасной, является использование собственной плазмы пациента для закрытия макулярного отверстия. Впервые, три года назад, ее провел замдиректора по лечебной работе МНТК им С.Н.Федорова Дмитрий Олегович Шкворченко совместно с врачом-офтальмологом, аспирантом МНТК Евгенией Александровной Крупиной. Метод основан на применении аутологичной богатой тромбоцитами плазмы крови (БоТП). Суть: у пациента забирается в пробирку кровь из вены, центрифугируется, в результате чего получается плазма, обогащенная тромбоцитами. Эту жидкость наносят на макулярное отверстие, и она формирует тромб, который стягивает края разрыва. Закрытия разрыва удается добиться в 100% случаев. Это показала практика проведения таких операций у 152 пациентов в МНТК. Это очень внушительные результаты. Методику начали у нас постепенно тиражировать. Дмитрий Олегович проводит показательные операции на конференциях по витреоретинальной хирургии с международным участием (они проходили в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге). Дополнительные расходные материалы для выполнения такой операции небольшие. А лечебные свойства плазмы известны уже давно — ее применяют и в косметологии, челюстно-лицевой хирургии, в травматологии.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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