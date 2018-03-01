Глава государства выступил в телеэфире

В минувшую пятницу президент Игорь Додон был гостем программы «Прямой разговор» на телеканале НТВ-Молдова. Речь шла о ситуации в стране в канун выборов.

О проблеме унионизма

— Нынешняя молдавская власть заигрывала с унионистами, не понимая, что они рано или поздно сметут и эту власть тоже. Попытка Демпартии не мешать унионистам, а поддерживать их финансово – это ее серьезная ошибка. Причин этому может быть несколько: либо демократы боятся ссориться с Румынией, либо заигрывают с унионистами, чтобы спровоцировать конфликт и на его фоне выступить миротворцами. На данном этапе, по-моему, они потеряли контроль над ситуацией и сейчас пытаются как-то ее исправить. Но сделать это и остаться в белых перчатках не получится. Необходимо дать четкие, жесткие указания правоохранительным органам, выйти с государственной позицией на уровне правительства, парламента и резко осудить эти действия.

Далее противостояние между унионистами и государственниками может развиваться по двум сценариям. Первый, самый простой и хороший для нас, – это, если все успокоится, сразу же после 27 марта и потом, когда возьмем власть, мы разберемся с подписантами этих деклараций.

Второй, очень тревожный, – это, если последуют определенные действия, «стенка на стенку». И это опасно, касается национальной безопасности. Потому что, если это начнется – а я вижу, что интерес есть, и это поощряется некоторыми силами из-за Прута, – будет гражданская война. Это не 1918 год. Если кто-то думает, что поставит пулемет в парламенте и пойдет покупать депутатов, то он ошибается – этому не бывать. В Румынии тоже должны это понимать.

Хочу, чтобы международная общественность понимала, к чему это может привести: налицо попытка незаконно присоединить территорию, которая поощряется соседним государством. Думаю, что это очень серьезная проблема международного права. Вопрос унионизма – это тот вопрос, ради которого стоит созывать Великое Национальное Собрание, ради которого можно и нужно выводить людей бороться до последнего.

О Совете безопасности

— Унионисты, Kroll-2 и закупка летального оружия – это самые важные темы. Я намерен серьезно обсудить вопрос о летальном оружии, которое министр обороны собирается где-то покупать, хотя на это нет денег, и даже такая строчка в бюджете не предусмотрена. В стране закрывают школы из-за недостаточного финансирования, нет средств на ремонт дорог, пенсионерам индексируют пенсии только на 5-6%. И с кем, интересно, он собирается воевать? Правительству просто поставили задачу из-за рубежа: купите старое оружие, которое у нас лежит. Хочу выяснить, есть ли какая-либо информация по тому же Kroll-2, дожидаться ли нам каких-то конкретных действий, или до выборов ничего не будет? Обсудим и то, почему ни прокуратура, ни СИБ ничего страшного не видят в декларациях примэрий о присоединении к Румынии. А господа, подписавшие такие бумаги, должны знать: ситуация скоро изменится, и им придется отвечать за свои действия по всей строгости закона. Это я ответственно обещаю.

О местных и парламентских выборах

— Обе отставки – примаров Кишинева и Бельц – запоздалые, но правильные шаги, и они выгодны Партии социалистов. У ПСРМ и так очень хорошие перспективы на выборах, и эти отставки только увеличили наши шансы на победу на парламентских выборах и в этих населенных пунктах тоже. Отставки – попытка этих примаров спасти хоть часть своего рейтинга. Если бы парламентские выборы должны были бы состояться в следующем году, никаких отставок еще год не было бы.

На данный момент теоретически могут рассматриваться несколько сценариев проведения местных и парламентских выборов. По закону в мае – выборы примаров, а в ноябре – парламентские. Еще один вариант – провести в мае и местные, и досрочные парламентские выборы, но для этого правительство должно уйти в отставку. Можно попытаться оттянуть на ноябрь и местные, и парламентские выборы или провести в ноябре парламентские выборы, но не проводить местные. И, наконец, наименее вероятный сценарий – не проводить ничего, и все перенести на следующий год. Скорее всего, можно говорить о первых трех вариантах. Я – за второй сценарий, за то, чтобы парламентские выборы прошли быстрее, и мы не тратили деньги дважды. Это даст несколько десятков млн леев экономии. Но в этом случае предвыборная кампания должна начаться 21 марта. Так что, я думаю, события будут развиваться по первому или второму сценарию. Но первый невыгоден демократам, потому что у них нет шансов ни в Кишиневе, ни в Бельцах. Но если вообще не проводить выборы, это будет узурпацией власти. Такое категорически нельзя допустить. Поэтому у правящего большинства ситуация очень непростая.

Об идее, способной объединить общество

— Думаю, это идея «За Молдову». Унионистов этим с нами не объединить, но проевропейцев и тех, кто за ЕврАзЭС, объединить можно. Возможно ли это сейчас? К сожалению, нет. У нас уже фактически началась избирательная кампания, и каждый пытается завоевать избирателя. Нам не нужны эти баррикады, но в нынешнем году от них полностью уйти не удастся. Такова реальность. Главное, чтобы противостояние не переросло в другую фазу.

О развитии ситуации вокруг офиса НАТО

— Офис НАТО открыли здесь, потому что большинство населения Молдовы против. Задача этого офиса – показать людям, что НАТО – это не страшно, и добиться того, чтобы на определенном этапе большинство граждан изменили свое мнение и были готовы проголосовать за вступление страны в НАТО. Они будут запускать различные проекты, помогать школам и т.д. Это очень опасно. Поэтому я изначально был категорически против. Считаю, что в Молдове нет места ни для офиса НАТО, ни для офисов других военных блоков. Республика должна остаться нейтральной страной. Да, в Москве тоже есть Бюро по связям с НАТО. Но Россия, в отличие от Молдовы, – не нейтральное государство, она входит в ОДКБ. И большинство стран, где открываются такие офисы – члены каких-то военных блоков, либо в их конституции не был закреплен статус нейтралитета.

О перспективах отношений с Россией

— Я хотел бы следующего: на уровне МИДов решить проблемы с дипломатическими работниками, возобновить работу межправительственной комиссии, если не на уровне сопредседателей, то хотя бы на уровне секретарей, скорейшего подписания уже подготовленных сообщений, касающихся в первую очередь наших мигрантов. Если мы сможем все эти вопросы решить в ближайшее время до парламентских выборов, будет очень хорошо. Но решить их только на уровне президентов не получится, должны сотрудничать и правительства.

О выгодах статуса наблюдателя в ЕврАзЭС

— Мы можем получить большие выгоды, которые почувствуют на себе все граждане Молдовы. В прошлом году мы подписали Меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС, уже состоялось несколько заседаний совместной комиссии, удалось решить часть проблем, возникающих у наших экономических агентов на рынках стран-членов этой организации. Надеемся, когда получим статус наблюдателя, будут сняты торговые барьеры для наших товаров. Кроме того, мы обсуждали с главой ГАЗПРОМА Алексеем Миллером возможность дополнительной скидки на газ.

Я не говорю, что завтра мы станем членами ЕврАзЭС, это непросто. Но углубленное сотрудничество с этой организацией с одной стороны и ЕС с другой даст хорошие бонусы для Молдовы. Мы можем получить значительные кредиты для развития инфраструктуры, для бизнеса, например, Киргизия уже получила суммарно около миллиарда для развития сельского хозяйства и малого бизнеса, Армения в прошлом году существенно увеличила свои экспортные поставки и показала серьезный экономический рост – около 7%. Страны ЕврАзЭС ежегодно импортируют товаров, которые может производить Молдова, – продукции агропромышленного комплекса – на десятки миллиардов долларов. Если бы у нас была возможность все это поставлять беспошлинно на рынки ЕврАзЭС, у нас бы не было проблем со сбытом.

О российских инвестициях

— В конце мая намечен очень серьезный бизнес-форум «Молдова-Россия». С российской стороны организация «Деловая Россия» сформирует большую представительную делегацию. С нашей стороны уже определены несколько важных проектов, по которым планируется подписать инвестиционные соглашения. Но крупные инвестиции – выше 100 млн долларов – до выборов в Молдову придут вряд ли. Какой серьезный инвестор захочет рисковать после антироссийских демаршей наших властей?

Об отношениях с Турцией

— Эта страна выделила средства на восстановление здания Администрации президента. И многие уверены, что от нас обязательно что-то потребуют взамен. Не потребуют. Турция пытается стать лидером в регионе. Кроме того, у нас есть Гагаузия, где проживает тюркский народ. Автономия получает от Анкары серьезную помощь. Более того, несколько десятков серьезных проектов на сотни миллионов долларов Турция в Молдове уже внедрила с 1992 года. И не только в Гагаузии. В прошлом году на турецкие средства был сделан ремонт в Центре матери и ребенка, в помещениях подразделения «Фулджер», более 2,5 млн леев были перечислены на счет правительства для ликвидации последствий апрельских снегопадов. Просто некоторые наши деятели не понимают, как можно помогать безвозмездно, потому что привыкли из всего извлекать выгоду.

Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.