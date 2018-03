Декларации в защиту государственности приняты уже в 250 населенных пунктах страны

Города и села Молдовы продолжают принимать решения против унионизма. Всего за три недели большинство местных избранников (примаров и советников) из 250 населенных пунктов Республики Молдова твердо высказались против унионизма и приняли декларации в поддержку независимости и суверенитета.

Об этом сообщил на своей страничке в социальных сетях исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

«Представители органов местного публичного управления осуждают провокационные действия унионистов, направленные на раскол молдавского общества и ликвидацию государства Республика Молдова. Все эти действия повлекут за собой лишь один результат – консолидацию молдавского общества и укрепление государственности Республики Молдова!» – подчеркнул Влад Батрынча.

Приводим список населенных пунктов, где приняты декларации в поддержку государственности Молдовы.

Raionul Briceni: 1. or. Briceni, 2. or. Lipcani, 3. Balasinești, 4. Bălcăuți, 5. Beleavinți, 6. Berlinți, 7. Cotiujeni, 8. Mihăileni, 9. Slobozia-Șirăuți, 10. Halahora de Sus, 11. Tețcani, 12. Bogdănești, 13. Mărcăuți

Raionul Edineț: 14. Alexeevca, 15. Brătușeni, 16. Constantinovca, 17. Gașpar, 18. Goleni, 19. Șofrîncani, 20. Stolniceni, 21. Hlinaia, 22. Burlănești, 23. Bleșteni, 24. Cepeleuți, 25. Tîrnova, 26. Rotunda

Raionul Ocnița: 27. or. Ocnița, 28. Consiliul raional Ocnița, 29. or. Frunză, 30. or. Otaci, 31. Bîrlădeni, 32. Bîrnova, 33. Calarașovca, 34. Corestăuți, 35. Unguri, 36. Vălcineț, 37. Grinăuți-Moldova, 38. Naslavcea, 39. Mihălășeni, 40. Gîrbova, 41. Lencăuți

Raionul Dondușeni: 42. Elizavetovca, 43. Pocrovca, 44. Moșana, 45. Crișcăuți, 46. Horodiște, 47. Arionești, 48. s. Dondușeni,

Raionul Rîșcani: 49. or. Rîșcani, 50. or. Costești, 51. Pîrjota, 52. Răcăria, 53. Văratic, 54. Nihoreni, 55. Grinăuți, 56. Hiliuți, 57. Malinovscoe, 58. Bulhac (com. Șumna), 59. Alexăndrești, 60. Aluniș, 61. Petrușeni, 62. Vasileuți

Raionul Drochia: 63. Pervomaiscoe, 64. Baroncea, 65. Petreni, 66. Șuri, 67. Zgurița, 68. Popeștii de Sus, 69. Cotova, 70. Fîntînița, 71. Dominteni, 72. Maramonovca, 73. Palanca, 74. Hăsnășenii Noi

Raionul Soroca: 75. or. Soroca, 76. Băxani, 77. Bulboci, 78. Căinarii Vechi, 79. Hristici, 80. Oclanda, 81. Pîrlița, 82. Schineni, 83. Iarova, 84. Nimereuca, 85. Tătărăuca Veche, 86. Regina Maria, 87. Vasilcău, 88. Rudi, 89. Stoicani, 90. Șeptelici, 91. Dărcăuți, 92. Cremenciug, 93. Cosăuți, 94. Holoșnița, 95. Vărăncău

Raionul Glodeni: 96. Sturzovca, 97. Danu, 98. Fundurii Noi, 99. Iabloana

Municipiul Bălți or. Vatra, mun. Chișinău

Raionul Florești: 102. or. Florești, 103. or. Mărculești, 104. Cașunca, 105. Frumușica, 106. Gura Camencii, 107. Alexeevca, 108. com. Ghindești, 109. Iliciovca, 110. Băhrinești, 111. Cunicea, 112. Ștefănești, 113. Nicolaevca, 114. Gura Căinarului, 115. Rădulenii Vechi, 116. Vărvăreuca, 117. Trifănești

Raionul Fălești: 118. Ciolacu Nou, 119. Egorovca, 120. Natalievca, 121. Pompa, 122. Pruteni, 123. Taxobeni, 124. Obreja Veche, 125. Hiliuți, 126. Hîncești, 127. Logofteni

Raionul Sîngerei: 128. Bilicenii Noi, 129. Dobrogea Veche, 130. Prepelița, 131. Tăura Veche, 132. Grigorăuca, 133. Țambula

Raionul Șoldănești: 134. Chipeșca, 135. Vadul-Rașcov, 136. Cobîlnea, 137. Glinjeni, 138. Fuzăuca, 139. Rogojeni, 140. Olișcani, 141. Găuzeni, 142. Poiana 143. Sămășcani, 144. Alcedar

Raionul Anenii Noi: 145. or. Anenii Noi, 146. Ciobanovca, 147. Ochiul Roșu, 148. Gura Bîcului, 149. Maximovca, 150. Zolotievca

Raionul Ialoveni: 151. Costești

Raionul Strășeni: 152. Bucovăț

Raionul Criuleni: 153. Bălțata, 154. Dolinnoe

Raionul Dubăsari: 155. Cocieri, 156. Corjova, 157. Molovata Nouă, 158. Pîrîta, 159. Coșnița, 160. Doroțcaia

Raionul Ungheni: 161. Cioropcani, 162. Agronomovca

Raionul Călărași : 163. Sadova, 164. Buda, 165. Vărzăreștii Noi, 166. Răciula, 167. Căbăiești, 168. Horodiște, 169. Hîrjauca

Raionul Orhei: 170. Ivancea, 171. Mîrzești, 172. Bulăiești, 173. Sămănanca

Raionul Hîncești: 174. Onești

Raionul Taraclia: 175. Corten, 176. Vinogradovca, 177. Albota de Sus, 178. Salcia, 179. Cairaclia, 180. Budăi, 181. Novosiolovca, 182. Cealîc, 183. Valea Perjei

Raionul Cahul: 184. Alexanderfeld, 185. Andrușul de Jos, 186. Burlăceni, 187. Doina, 188. Huluboaia, 189. Iujnoe, 190. Lopățica, 191. Lucești, 192. Lebedenco, 193. Alexandru Ioan Cuza, 194. Borceag, 195. Moscovei

Raionul Basarabeasca: 196. or. Basarabeasca, 197. Iserlia

Raionul Cimișlia: 198. Troițcoe, 199. Valea Perjei, 200. Ecaterinovca

Raionul Leova: 201. Vozneseni, 202. Colibabovca, 203. Iargara, 204. Tomaiul Nou, 205. Cneazevca

Raionul Căușeni: 206. Grigorievca, 207. Copanca, 208. Grădinița, 209. Tănătarii Noi, 210. Pervomaisc

Raionul Ștefan Vodă: 211. or. Ștefan Vodă, 212. Alava, 213. Brezoaia, 214. Răscăieți, 215. Tudora, 216. Olănești, 217. Cioburciu, 218. Semionovca

Raionul Cantemir: 219. or. Cantemir, 220. Sadîc, 221. Cîietu, 222. Enichioi, 223. Stoianovca, 224. Ciobalaccia, 225. Cîșla

UTA GAGAUZIA

Comrat: 226. mun. Comrat, 227. Chioselia Rusă, 228. Chirsova, 229. Cioc-Maidan, 230. Congaz, 231. Ferapontievca, 232. Beșalma, 233. Dezghingea, 234. Avdarma, 235. Congazcicul de Sus, 236. Cotovscoe, 237. Bugeac, 238. Svetlîi

Ceadîr-Lunga: 239. or. Ceadîr-Lunga, 240. Chiriet-Lunga, 241. Gaidar, 242. Cazaclia, 243. Baurci, 244. Joltai, 245. Copceac, 246. Tomai